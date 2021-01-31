一家6確診！憂「放射線」破社區防火牆　醫曝若有這情況：就完了

記者陳俊宏／綜合報導

部桃群聚案件持續擴大，案863護理師一家7口6人確診、1人隔離，其中護理師婆婆、案907確診當天不幸死亡。對此，振興醫院感染科主任李明政認為，這家放射力最強、病毒傳染力強大，需特別注意其社區足跡，一旦出現沒有特定對象的傳染，那就完了。

▼部桃群聚個案關聯圖。（點圖可放大／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件之確診個案相關接觸者，其中3例為案863之同住家人（案907、909、910），研判與案863、864、865為一起家庭群聚案；另1例為案889之就醫相關接觸者（案908）。

李明政表示，原本已連續5天沒有確診，還稍微安心，想說按此下去可以很快收場；現在又出現4例個案，觀察期勢必拉長，以確診個案最後被匡列隔離的1月26日來看，至少要到2月9日。

李明政指出，當中牽扯最大的還是染疫護理師案863家庭群聚，總計有5名家人遭到傳染，群聚圖上可以看見從該案放射出來的連接最多，這顯示該病毒傳染力強大，而發生社區感染之前，必定有家庭群聚，很擔心這放射線突破社區防火牆；像先前護理師女兒（案865）確診，曾經在摩斯等公眾區域工作數天。

▼目前部桃群聚案件已經累積19人確診。（圖／記者林敬旻攝）

李明政提醒，現在個案確實都在防火牆內，一定要注意家庭群聚個案相關社區足跡，疫調是匡列不到這些在社區中、沒親密接觸的非特例對象，一旦出現沒特定對象的傳染，那就完了。

指揮官陳時中則表示，目前個案都在防火牆內，疫情並未升高。他說，案907的女兒、也就是案864姐姐，是主要照顧案907的照顧者，不過現在採檢仍是陰性，但考慮到她仍有較大風險，因此仍將其安置於醫院隔離；至於案907後事，醫院全力協助，並對其他家人進行心理輔導。目前部桃群聚案件已累積19人確診。