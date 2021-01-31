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客人1星負評嗆「生蠔比我睪丸小」　燒烤店老闆驚揭背後原因

▲▼美國一名男子因食用生蠔而引起罕見疾病。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲牡蠣，又稱蚵、生蠔。（圖／取自pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

一家燒烤店老闆發文表示，生蠔不可能一年四季都碩大肥美，尤其遇上寒流，反倒可能「大縮水」，所以店內每年冬天都會收到不少負評。對此，老闆往年都會耐心地一一解釋，怎料今年一名客人上網怒刷1星負評，內容卻讓他看了哭笑不得。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，他是一家燒烤業者，而且店內提供「生蠔吃到飽」服務，但每年只要到了這個時節，總會有客人到Google評論留言負評，理由不外乎是批評生蠔不如想像那般大和甜美。

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原PO解釋，店內使用的生蠔（牡蠣，又稱蚵）都是產地直送，基本上只要是有寒流的季節，生蠔的肉都會偏小，且味道較重，「跟產季比較起來，差異非常大，價格其實也偏貴。」不過，很多客人缺乏對生蠔的認識，以為生蠔一年四季都會碩大肥美，否則就是「不新鮮」。

▲▼客人1星負評嗆「生蠔比我睪丸小」。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲客人1星負評嗆「生蠔比我睪丸小」。（圖／爆廢公社）

近日，店家在Google收到一個1星負評，是一名客人在評論中大罵「生蠔的肉比我睪丸還小是怎樣？」讓老闆看了是又氣又好笑，忍不住將截圖PO上網詢問「現在流行拿『睪丸』當比例尺嗎？我通常都是用打火機當尺啦！」

許多網友看完留言笑說，「如果客人有巨睪症，請他盡速就醫」、「有圖才有真相」、「所以他的睪丸是奈米睪丸？」、「既然要拿睪丸來比喻，他不知道自己的生殖器冬天也會熱脹冷縮嗎XD」，還有人大讚「長知識了」、「原來如此」。

其中，也有內行網友呼應原PO的說法，「天氣會影響蚵仔大小，夏天遇到颱風也會變瘦」、「蚵仔夏天肥、冬天瘦，蛤蜊夏天瘦、冬天肥」、「建議這個季節不要提供生蚵，太浪費美好的食物了」掀起熱議。

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