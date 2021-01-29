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吃到飽專攻這「高價單品」可回本？　吃貨揭內幕：成本低得誇張

▲吃到飽,自助餐,BUFFET。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲吃到飽對餐廳於大食客可說是福音。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣餐飲業種擁有不少以「吃到飽」為特色聞名的店家，除了主餐食物外，同時也會引進知名品牌的冰淇淋讓顧客吃到飽。不過，就有網友發文提問，這些知名品牌的冰淇淋在一般通路購買，通常都要價不斐，如果有人專攻冰淇淋吃，有沒有機會吃回本？

該名網友在PTT八卦板以「有人在吃到飽店吃冰淇淋吃回本嗎」提問，有些吃到飽店會標榜他們的冰淇淋有哈根達斯、莫凡彼之類的，一般來講都是讓客人挖或點到爽，「如果進場就專攻這些冰淇淋，一個半小時吃完，有機會把700塊吃回本嗎？」

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冰淇淋,吃冰。（圖／Pixabay）

▲有網友認為冰淇淋不就是奶油，想吃到回本不太明智。（圖／Pixabay）

對此，不少美食客紛紛表達自己的看法指出，「盒裝的才划算，桶裝便宜貨」、「桶裝很便宜，別浪費力氣吃那個」、「吃到飽最貴就海鮮」、「業務容量的冰淇淋便宜到你無法想像」、「拿冰淇淋市價來算成本就錯了」、「有可能吃冰吃到回本嗎XDD」。

不過，也有其他網友認為，「弄那麼痛苦幹嘛」、「吃的開心比較重要」、「都幾歲了吃巧吃爽不用吃撐的道理還不懂」、「你以為賺到其實糟蹋的是你自己」、「花700元虐待自己的嘴跟胃，何必」。

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冰淇淋吃到飽回本

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