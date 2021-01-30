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桃醫群聚感染延燒　柯文哲提4建議：分艙、分流、專責、輪調

▲民眾黨國政班結業式，黨主席柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲提出4點建議，應建立分艙、分流、專責、輪調的制度。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，30日又新增10例確診，包含4本土、6境外。台北市長柯文哲提出4點建議，需建立分艙、分流、專責、輪調的制度；此外，柯也提到，且國家交付醫院這麼重要的任務，一定要給錢、給人、給裝備，「不是給你一把步槍，就叫你上前線打坦克」。

「現在不是吵架的時候。」柯文哲表示，2003年，和平醫院該不該封院？誰下令要封的？檢討本身並沒有錯，我自己也常常檢討，「如果重來一次，怎樣做可以更好」？但現在吵和平封院，時間點錯了！目的也歪了！我看到的不是真心反省改進，而是指責別人，打擊對手。

柯文哲指出，部桃爆發院內感染，今天又新增4例本土，還有一位護理師的婆婆不治，「危機根本還沒解除，怎麼忙著翻舊帳？」，此刻最該問的是「醫院有沒有確實做好分艙、分流、專責、輪調？」、有沒有給予第一線的專責醫院足夠的人力、物力、裝備、支援？

「船為什麼被魚雷打到不會沉下去？是因為有隔艙。」柯文哲先從分艙談起，收治這些具有高度感染風險的病患，就不可以和其他病人混在一起，要一區一區隔開。此外，動線嚴格分流，各區的醫護人員也不可混在一起吃飯、更衣等。

接著是防疫醫生要專責。柯文哲說，醫護人員不能照顧完確診病人，再去看門診、上刀，增加交叉感染風險。最後則是「一定要輪調」，柯說，他下令和平醫院除了目前病房18位護理師以外，還要再找人輪流進來訓練，要讓可運作人力達到40個人，避免醫護人員被隔離時，整個病房因為沒有後備的人力而被迫關閉。

柯文哲表示，輪調制度建立，醫護才能有完整休息，讓戰力保存撐到最後，否則當無後備醫護，病患被迫轉院，也增加擴散傳染之風險，「國家交付醫院這麼重要的任務，一定要給錢、給人、給裝備，不是給你一把步槍，就叫你上前線打坦克」。

柯文哲表示，2018年台北市將和平醫院專責負壓隔離病房全面改建，除了有專用電梯、層層負壓的設計，每間病房每小時可以換氣12次，完全過濾之後才可排出，確保不會向外污染，「當時我們咬牙撥出1億改建，不到2年，COVID - 19來了，幸好有當年的堅持，如今我們才有較好的隔離病房可用」。

「從SARS到 COVID-19 ，整整18年來，我們因為從失敗中記取教訓，這次才有如此的防疫表現。」最後柯文哲鄭重呼籲，萬萬不可心存僥倖，要一再反覆檢視流程，我們的防疫體系才會更強大，「醫護人員還在前線作戰，現在，不是吵架的時候」。

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