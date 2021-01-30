美軍野訓誤把「防凍劑當酒喝」！11人乙二醇中毒　2人仍在搶救

▲美軍德州布利斯堡基地傳出11名士兵集體中毒。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美軍德州布利斯堡基地29日傳出，有11名士兵在野外訓練的最後一天出現身體不適症狀，其中甚至有2人仍在加護病房搶救。根據檢驗報告顯示，這11名出事的士兵是誤將含有乙二醇的不明物體當酒精飲料喝下，才會發生這樣的慘況。對此，美軍表示，依照規定，軍隊人員禁止在訓練期間飲酒，但目前尚未提及相關懲處。另一方面，乙二醇無色無臭，帶有甜味，經常被作為防凍劑使用，若誤食會引發器官衰竭症狀。

根據《今日美國》報導，美國第一裝甲師和布利斯報堡公共事務官佩恩（Allie Payne）表示，最一開始的檢驗報告顯示，這11名士兵誤將乙二醇當作是酒精飲料喝下，造成集體中毒。她補充道，一群人正好是在為期10天野外訓練的最後一天出現身體不適症狀，不過事發當天到底發生了什麼，仍待詳細調查。她也提到，軍隊人員在訓練或執勤期間是禁止飲酒的。

11名出事的士兵28日出現症狀，隨後陸續被送往威廉博蒙特陸軍醫療中心（William Beaumont Army Medical center）治療，其中幾人稍晚就可出院，但目前仍有2人因病情嚴重在加護病房救治中。據了解，這些士兵都屬於第11防空砲兵旅。

事實上，士兵們誤飲的乙二醇是一種工業化合物，經常被作為防凍劑使用，雖無色無臭，但仍有一股淡淡的甜味，如果誤食將會影響中樞神經系統，並導致心臟、腎臟等器官衰竭，成年人僅需服用30毫升就有可能致死。

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