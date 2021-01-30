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古巴「軍用直升機」撞山丘墜毀！　機上5人全罹難

▲▼古巴「軍用直升機」撞山丘墜毀。（圖／翻攝自Google maps）

▲古巴「軍用直升機」飛行途中墜毀。（圖／翻攝自Google maps）

記者張方瑀／編譯

根據ABS-CBN、《路透社》最新消息，古巴革命武裝力量部宣布，該國一架軍用直升機29日從奧爾根省（Holguin）起飛，在準備飛往東部關達那摩（Guantanamo）的途中撞上山丘墜毀，機上5人全數身亡。

官方聲明指出，該架飛機在起飛不久後「撞上一座山丘墜毀」，機上5人全數罹難，但目前尚未公開機上成員身分；革命武裝力量部（Cuban Revolutionary Armed Forces）已經成立委員會調查墜機原因。

古巴最近一次重大空難是發生在2018年5月，當時一架飛機從哈瓦那機場起飛後墜毀，造成112人死亡，但有1人幸運生還；另外在2017年4月，一架俄羅製造的飛機在古巴西部山區墜毀，當時有8名古巴軍事人員喪生。

 
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