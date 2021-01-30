文在寅「通匪諜」行徑恐曝光！遞USB給金正恩：願幫北韓蓋核電廠

▲文在寅與金正恩2018年4月27日在板門店徒步橋展開44分鐘的單獨面談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓檢方在偵查月城核電廠案件中，意外從產業通商資源部公務員所刪除的電腦文件中，在以芬蘭語「北方」為名的資料夾中，發現南韓文在寅政府疑似欲在北韓推動興建核電廠的計畫文件資料，從檔案命名上來看，文件創建日期界於2018年5月2至14日之間，恰巧在4月27日板門店文金會之前，而當時文在寅與金正恩兩人的談話內容，再次成為焦點。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓總統文在寅與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩2018年4月27日下午在板門店徒步橋（도보다리）上展開長達44分鐘的單獨會談，雖然全程透過影像拍攝公開，然而兩人對話時卻被靜音處理，等於是外界無法知悉兩人之間具體的對話內容。不過事後有媒體將影像交給擅長讀唇語的專家分析，發現文在寅確實曾對金正恩表示，「發電廠問題......。」

▲文在寅疑似對金正恩提議，將協助北韓興建核電廠。（圖／達志影像）

事後，文在寅曾經針對此爭議透過青瓦台發言人解釋，「當時似乎並未透過口頭討論發電廠問題，不過我當時將USB直接交給金正恩，裡面含有包括新經濟（合作）構想的影音與簡報資料，而在影像資料理確實有與發電廠相關的內容。」

文在寅2018年4月27日結束板門店會談後，於當月30日青瓦台首席與幕僚會議時表示，「南北韓之間有能夠馬上展開合作的事業，也有須等待條件滿足後方南展開的事業，殷殷期盼能早日展開南北共同調查研究事業，以早日履行《10.4南北關係發展與和平繁榮宣言》，並推動南北韓經濟合作。」

▲金正恩事後於2019年新年致詞時表示，將發展北韓核電能力。（圖／達志影像）

報導最後指出令人起疑的時間軸脈絡，文在寅在結束板門店文金會談後，產業通商資源部便於該年5月上、中旬在電腦中創建與北韓核電廠興建相關的文件，而金正恩於2019年在新年談話時表示，將計畫發展並提升潮汐、水力、風力與核能發電能力。外界質疑，文在寅是否確實曾向金正恩提議協助興建核電廠，才導致產業部開始討論相關對北韓的支援方案。

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