蛙蛙文創賣口罩不出貨　北市43人經消保官調解成立

▲陳怡君與蛙娃文創副總梁弘正發生爭執。（圖／議員陳怡君研究室提供）



記者陳家祥／台北報導

蛙蛙文創被爆出去年起向各大公司職福會推銷「醫療級口罩」團購，卻出現收款後卻拖延出貨、以及出貨和退款一延再延的狀況，受害者遍布全台。台北市政府29日召開調解會，總計有70位申請人，到場61人，最後調解成立有43人，包括退款39人、出貨4人，不成立18人，調解成立比例約7成。

法務局表示，本案受害消費者眾多，全國消費爭議約2000件，北市府迄今已受理1033案，消保官於2020年11月20日、2021年1月7日二度請業者說明，要求業者加速出貨、退款期程及提供合理處理方案等，且應公開說明具體出貨時間及退款流程，同時應確實出席調解會議。



針對29日的調解，法務局指出，為協助民眾就民事部分求償，本場次計70名消費者，爭議總金額約324萬餘元，平均每名消費者訂購金額約4.6萬元。後續將依消費者申請案件進度陸續分批召開約10場大型調解會議，目前已排定第2、3場會議，日期分別為2月5日下午2點、2月8日上午9點。

法務局說，調解成立者即當場協助製作調解書，將和解內容記載在調解書中，送交法院核定後，與民事確定判決有同一效力，消費者即取得執行名義，日後業者不履約出貨或退款，消費者不必再打官司，可直接聲請法院強制執行，減省訴訟成本。

接獲消費者陳情的北市議員陳怡君會前也到場聲援，與受害人高喊「蛙蛙文創還我錢」表達憤怒。陳質疑，蛙蛙文創拿了消費者龐大資金卻沒有出貨，資金究竟跑去哪裡？此外，還積欠數十位員工薪水。

在協調會開始前也爆發口角衝突。代表蛙蛙文創出席調解會的副總梁弘正一現身，隨即被受害者團團圍住，高喊「蛙蛙文創還我錢」；梁表示，公司沒有交貨給消費者是事實，現在正逐步處理中，今天代表公司出面與消費者解決問題，不希望受到不相干人等的情緒話語侮辱，希望理性處理。

陳怡君反嗆「還錢就不侮辱了！」、「欠錢欠了半年是要理性什麼？」，並質疑欠款的是蛙蛙公司，竟還對受害者提告，要求蛙蛙文創2周內還錢否則就是詐騙。梁弘正聞言也不干示弱嗆回去，「我告的嗎？我告的嗎？」