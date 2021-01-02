【廣編】科技文創跨界合作　億級虛擬寵物貓RuRu醬出EP

圖、文／只有創意提供

歷時一年耗資上億結合3D科技音樂文創重金打造的RuRu醬，推出EP《一個人的聖誕節》MV加入高顏值空姐空少攜毛小孩入鏡超吸睛。在科技業經營有成的貓王克拉克林宜養董事長分享：「美國有加菲貓、日本有KITTY貓，我希望未來我們台灣有個RuRu醬可以成為享譽國際的巨星」。

林宜養說：「這次打造RuRu醬是集結科技業的速度跟整合網路平台，把整個市場串聯，不僅限台灣市場甚至會是全球市場。台灣娛樂文創產業具有底蘊跟厚度，但是科技日新月異，過去的銷售方式、傳播方式已經不敷使用，所以藉由科技業跟金融業來整合文創業，可以把觸角整合打通，讓這個產品有更多造福消費者和活化文創產業的方法。」

幕後推手製作人紀宏仁分享，在音樂製作第一首歌的時候是在今年疫情期間，大家可能沒有辦法跟遠方的朋友相聚，每個人有更多的時間獨處與家裡面的寵物貓咪、狗狗相處、互相取暖，因為在家裡的時間多了，人類跟寵物的相處緊密度增加因此有了RuRu醬的音樂產生。而這張EP是用貓咪視角，跟貓咪對話的創作，因此也多了貓咪在放鬆時候會發出的咕嚕咕嚕聲。

一個人的聖誕節MV https://youtu.be/cp4PGaOCt-s