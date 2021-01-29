獨／萬里溫泉驚見「活春宮」76秒片瘋傳：泡湯兼愛愛！警回應了

▲萬里溫泉驚見「活春宮」，目擊76秒片瘋傳：泡湯兼愛愛！警方回應了。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區某間溫泉會館29日在網路社群瘋傳2段共76秒影片，有民眾在道路旁拍到「泡湯池隔著霧面玻璃活春宮」，事後在臉書社群、LINE群組曝光瘋傳。金山警表示，民眾在網路上轉傳拍攝的影片，恐怕會涉及妨害風化等刑責。

臉書社群、LINE群組瘋傳二段流出影片，一對情侶在萬里某溫泉會館，情侶在未把窗簾拉下，隔著霧面玻璃活春宮，遭民眾拍下，疑似2人站著女子趴在玻璃，男子則不斷擺動，全程通通被錄影下來。

▲萬里溫泉驚見「活春宮」，目擊76秒片瘋傳：泡湯兼愛愛。

拍攝者見狀頻說，討論情侶倆春光外洩，影片中一名男子還笑說，「哇～泡湯兼愛愛享受啊～」、「他們難道不知道玻璃會透光隱約顯露嗎？」、「太誇張了！」

《ETtoday新聞雲》記者經詢警方並未接獲民眾相關報案，另查訪當地民眾後得知，無法知悉影片中男女身分。警方表示，拍攝者、網友不斷轉傳、流傳影片，恐觸妨害密祕、妨害風化、散布猥褻物等刑責，請民眾不要轉傳任何影片或照片。

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