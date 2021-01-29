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春節防疫不鬆懈　新北宮廟齊心守護添福運過好年

▲春節防疫不鬆懈 新北宮廟齊心守護添福運過好年。（圖／新北市民政局提供）

▲春節防疫不鬆懈，新北宮廟齊心守護添福運過好年。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節即將到來，除了與家人圍爐團圓，民眾也會到宮廟走春祈福，但今年受新冠肺炎疫情影響，許多宮廟躦轎腳、發福袋等活動配合防疫取消或延後，想祈福的民眾，不妨改採線上點燈，並把握下週五農曆12月24日送神日備妥供品請灶神說好話，為全家添福運、過好年！

民政局長柯慶忠表示，雖然年假有7天，但習俗上春節期間到正月十五日元宵節後才算過完年，且正月日日是好日子，民眾可以提前或延後至宮廟祈福，並做好相關防疫措施，也可以在家拜拜，或透過線上點燈方式，祈願一整年平安順遂。

台灣道教總會大法師鄭金城表示，農曆12月24日是俗稱的送神日，民眾可以準備糖果、湯圓、糕餅、水果等甜食祭拜灶神，希望灶神吃甜甜後到玉皇大帝面前能幫全家人多說好話，庇佑新的一年家宅平安、事事順利。現代社會雖然很難看到家中有爐灶，但民眾可以擺出小桌子放供品面對瓦斯爐，或是直接在瓦斯爐上祭拜。

▲春節防疫不鬆懈 新北宮廟齊心守護添福運過好年。（圖／新北市民政局提供）

▲農曆12月24日是俗稱的送神日，民眾可以準備糖果、湯圓、糕餅、水果等甜食祭拜灶神。

另外，農曆年間，供拜神佛的果品應以新鮮、乾淨為宜，大家可以選用有吉祥寓意的水果來拜拜，像是甜柿有「事事如意」之意、蘋果代表「平平安安」，橘子「大吉大利」，梨子和棗子「招來富貴」等，都是應景之選。

宗教禮俗科長賴小萍指出，習俗上春節期間民眾也會至廟裡點燈祈好運，但疫情升溫，民眾可改以線上點燈，同樣可照耀前程、保庇平安順遂。包括、靈鷲山佛教教團、五股賀聖宮、樹林法界禪寺、新店真武山受玄宮、蘆洲保佑宮、保和宮、烏來九玄聖宮等宮廟都提供線上點燈服務，提供民眾參考。

民政局提醒，鑑於疫情嚴峻，為避免群聚成防疫破口，各寺廟皆配合市府防疫措施，年節期間加強人流控管，採單一出入口及分流管制，入口處安排專人協助落實實名制、衛生防護，並避免提供熱食，民眾需佩戴口罩才可入廟參拜，並建議隨身攜帶消毒液，齊心防疫安心過個好年。

另外，宮廟大型活動也因應疫情或取消，或改變方式或延後辦理，請民眾留意各宮廟公告，如板橋慈惠宮民藝大街躦轎腳、板橋接雲寺元宵晚會、新莊武聖廟關聖帝君聖誕遶境、林口竹林山觀音寺元宵燈會及春節雜技團表演、樹林鎮南宮新春嘉年華燈會、蘆洲保和宮登龕大典遶境等皆取消。

以及，中和廣濟宮與福和宮春聯發送、初五迎財神、南山福德宮發財金發放、石碇五路財神廟正月初五發財金發放、板橋慈惠宮及板橋妙雲宮發財金發送等都取消辦理；另法鼓山除夕撞鐘改採線上直播、樹林濟安宮春節前水陸法會縮小規模、三峽廣行宮燈會延期辦理等。

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