　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

牛年迎新春！新北農會超市辦年貨　優質農產任君挑選輕鬆購

▲牛年迎新春！新北農會超市辦年貨 優質農產任君挑選輕鬆購。（圖／新北市農業局提供）

▲牛年迎新春！新北農會超市辦年貨，優質農產任君挑選輕鬆購。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

歡慶牛年迎新春，家家戶戶新年第一件任務就是辦年貨好過年，大家熟悉的採買年貨地點不外乎傳統市場、年貨大街，甚至是連鎖賣場等，但許多人可能不知道，新北市各農會超市也推出多款年節禮盒及商品，大家採買年貨時不妨到農會超市走一遭，在家附近也能買到優質年貨。

新北市各農會超市因應過年時節推出多項產品及禮盒促銷，樹林、淡水、三重、五股、三芝、深坑及金山等7家農會超市聯合推出年節促銷檔期1月27日至2月23日，除了有過年必備的糖果、餅乾、飲料等零食，也有菠菜、芥藍、土雞、白蝦等多種生鮮農漁產品，都在農會超市任君挑選。

▲牛年迎新春！新北農會超市辦年貨 優質農產任君挑選輕鬆購。（圖／新北市農業局提供）

▲2月10日前至指定農會超市通路消費滿1000元，憑發票或消費憑證上網登錄，亦能獲得250元農遊券。

另外，於2月10日前至指定農會超市通路消費滿1000元，憑發票或消費憑證上網登錄，亦能獲得250元農遊券，除夕要在家大秀廚藝的朋友們千萬別錯過！習慣在外購買年夜飯的朋友們也別擔心，板橋區農會板農活力超市推出佛跳牆、香滷蹄膀、紹興醉蝦、海鮮羹等多達數十種熟食年菜，將於2月2日在板農活力超市販售，歡迎市民朋友們前往選購。

在為年節送禮苦惱的民眾，新北市農會真情食品館線上商城與板農活力超市推出桶柑、蜜棗、白鯧、石斑等多種高級農漁特產品禮盒，讓各位拜訪送禮有面子，此外深坑、淡水與樹林將於年節前每周在臉書社團上推出花枝、鮭魚、人參雞、鹹豬肉等多檔生鮮熟食年菜團購活動，最高可享7折優惠，精打細算的民眾可別錯過了！

▲牛年迎新春！新北農會超市辦年貨 優質農產任君挑選輕鬆購。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市各農會致力於農業推廣，除時常至各公開場合擺攤展售，也於超市販售各式農特產品。

新北市農會理事長林溪水表示，農會的任務為推動農業產銷及推廣地方農業，農會超市經營亦是以服務民眾為優先，所有產品都經過農會嚴格把關，物美價廉，本次各農會超市推出的年節禮盒及商品皆經過農會嚴選，品質絕對掛保證，歡迎各位鄉親好友多多訂購。

農業局長李玟表示，新北市各農會致力於農業推廣，除時常至各公開場合擺攤展售，也於超市販售各式農特產品，並因應不同節日舉辦促銷活動回饋民眾，歡迎市民朋友們過年到農會超市採購年貨，用實惠的價格，購買安心的產品。因應疫情農業局也推出「美味農業得來速」政策，輔導多家農會辦理線上訂購及宅配服務，歡迎多加利用，最後農業局提醒大家，外出購物務必戴上口罩，並保持社交安全距離，做好防疫措施，開心出門，平安回家！

▲牛年迎新春！新北農會超市辦年貨 優質農產任君挑選輕鬆購。（圖／新北市農業局提供）

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

ET快訊
秦始皇最疼愛公主下場悽慘　見「出土棺木」…網鼻酸：真狠！
快訊／高雄林園化工廠驚傳爆炸！　濃煙狂竄「夜空一片橘」
42歲男工作18年「存款數字」曝光！　網驚喊：怎麼可能
港記者爆「Angelababy與古天樂結婚」　女神回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南挺桃園　支援防疫物資及協助環境消毒

新北牛年「三語春聯」　侯友宜祝福市民2021「牛好日子」

春節防疫不鬆懈　新北宮廟齊心守護添福運過好年

牛年迎新春！新北農會超市辦年貨　優質農產任君挑選輕鬆購

快訊／林園工業區晚間大火！濃煙狂竄「夜空一片橘」　居民嚇傻拍照

高雄市府總預算審議通過！陳其邁上任大課題　曝這原因獲藍綠支持

來花蓮泡好湯中大獎！桃園得主開心領車：將開幸運車再光臨

鄭文燦視察長庚長青護理之家防疫措施　肯定四大面向防疫對策

生達製藥捐贈　台南首輛「巴騰堡格紋」救護車

善耕365／繞行台灣百里的物資專車　撐起逾70個偏鄉課後照顧據點

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

台南挺桃園　支援防疫物資及協助環境消毒

新北牛年「三語春聯」　侯友宜祝福市民2021「牛好日子」

春節防疫不鬆懈　新北宮廟齊心守護添福運過好年

牛年迎新春！新北農會超市辦年貨　優質農產任君挑選輕鬆購

快訊／林園工業區晚間大火！濃煙狂竄「夜空一片橘」　居民嚇傻拍照

高雄市府總預算審議通過！陳其邁上任大課題　曝這原因獲藍綠支持

來花蓮泡好湯中大獎！桃園得主開心領車：將開幸運車再光臨

鄭文燦視察長庚長青護理之家防疫措施　肯定四大面向防疫對策

生達製藥捐贈　台南首輛「巴騰堡格紋」救護車

善耕365／繞行台灣百里的物資專車　撐起逾70個偏鄉課後照顧據點

野生胡宇威搭捷運！拄拐杖坐「特殊座位」…男神穿搭網一看噴淚

宋柏緯認去年「陷入停滯期」　公開「意想不到新身份」！

「我桃園，我驕傲！」　鄭文燦臉書發文：病毒不會區分你是哪裡人

台南挺桃園　支援防疫物資及協助環境消毒

新北牛年「三語春聯」　侯友宜祝福市民2021「牛好日子」

春節防疫不鬆懈　新北宮廟齊心守護添福運過好年

牛年迎新春！新北農會超市辦年貨　優質農產任君挑選輕鬆購

喝酒會變胖！醫驚揭7款酒類「極限攝取量」　高粱一口就爆表

快訊／林園工業區晚間大火！濃煙狂竄「夜空一片橘」　居民嚇傻拍照

助理推擠媒體釀記者受傷見血　蘇震清道歉：已請同仁前往致意

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

快訊／黃芳彥亡！弟哽咽：他不可能自殺

即／林園工業區晚間大火！居民嚇傻

嘉義縣農會搶攻年菜市場

桃園善心人士捐100份甜點鯛魚燒挺部桃

高市府總預算審議通過！陳其邁獲得藍綠支持

台積電推廣模擬法庭　工程師扮國民法官　

闖關體驗認識臺灣70多餘種柑橘

承億文旅蟬連最美飯店

大林慈濟及長庚醫院任重度級急救責任醫院

台灣首位！周元鵬獲日本小品盆栽協會認證專業講師

6000片積木堆出田中警分局縮小版

中央地方攜手建設沙崙智慧綠能科學城

護國市鄰桃大消毒！新竹匡列隔離12人

嘉縣春節疏運計畫

更多熱門

相關新聞

春節防疫不鬆懈　新北宮廟齊心守護

春節防疫不鬆懈　新北宮廟齊心守護

農曆春節即將到來，除了與家人圍爐團圓，民眾也會到宮廟走春祈福，但今年受新冠肺炎疫情影響，許多宮廟躦轎腳、發福袋等活動配合防疫取消或延後，想祈福的民眾，不妨改採線上點燈，並把握下週五農曆12月24日送神日備妥供品請灶神說好話，為全家添福運、過好年！

新北牛年三語春聯　侯友宜祝福牛好日子

新北牛年三語春聯　侯友宜祝福牛好日子

萬里溫泉驚見「活春宮」警回應了

萬里溫泉驚見「活春宮」警回應了

女菜販清晨趕市場　疑自摔撞燈桿爆頭亡

女菜販清晨趕市場　疑自摔撞燈桿爆頭亡

彰化優質生鮮　東森購物29日開賣

彰化優質生鮮　東森購物29日開賣

關鍵字：

新北農會超市禮盒

讀者迴響

熱門新聞

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

即／北市50歲男「居家隔離出關」！跟友人睡旅館亡

陸網「感謝博恩」：立功了！

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

《全明星》8成員突襲《玩很大》

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

4歲妹拉不住三寶阿公！慘遭撞飛

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

北市超商刀客「見頸即殺」　懊悔：我長大了　

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面