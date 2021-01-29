▲牛年迎新春！新北農會超市辦年貨，優質農產任君挑選輕鬆購。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

歡慶牛年迎新春，家家戶戶新年第一件任務就是辦年貨好過年，大家熟悉的採買年貨地點不外乎傳統市場、年貨大街，甚至是連鎖賣場等，但許多人可能不知道，新北市各農會超市也推出多款年節禮盒及商品，大家採買年貨時不妨到農會超市走一遭，在家附近也能買到優質年貨。

新北市各農會超市因應過年時節推出多項產品及禮盒促銷，樹林、淡水、三重、五股、三芝、深坑及金山等7家農會超市聯合推出年節促銷檔期1月27日至2月23日，除了有過年必備的糖果、餅乾、飲料等零食，也有菠菜、芥藍、土雞、白蝦等多種生鮮農漁產品，都在農會超市任君挑選。

▲2月10日前至指定農會超市通路消費滿1000元，憑發票或消費憑證上網登錄，亦能獲得250元農遊券。

另外，於2月10日前至指定農會超市通路消費滿1000元，憑發票或消費憑證上網登錄，亦能獲得250元農遊券，除夕要在家大秀廚藝的朋友們千萬別錯過！習慣在外購買年夜飯的朋友們也別擔心，板橋區農會板農活力超市推出佛跳牆、香滷蹄膀、紹興醉蝦、海鮮羹等多達數十種熟食年菜，將於2月2日在板農活力超市販售，歡迎市民朋友們前往選購。

在為年節送禮苦惱的民眾，新北市農會真情食品館線上商城與板農活力超市推出桶柑、蜜棗、白鯧、石斑等多種高級農漁特產品禮盒，讓各位拜訪送禮有面子，此外深坑、淡水與樹林將於年節前每周在臉書社團上推出花枝、鮭魚、人參雞、鹹豬肉等多檔生鮮熟食年菜團購活動，最高可享7折優惠，精打細算的民眾可別錯過了！

▲新北市各農會致力於農業推廣，除時常至各公開場合擺攤展售，也於超市販售各式農特產品。

新北市農會理事長林溪水表示，農會的任務為推動農業產銷及推廣地方農業，農會超市經營亦是以服務民眾為優先，所有產品都經過農會嚴格把關，物美價廉，本次各農會超市推出的年節禮盒及商品皆經過農會嚴選，品質絕對掛保證，歡迎各位鄉親好友多多訂購。

農業局長李玟表示，新北市各農會致力於農業推廣，除時常至各公開場合擺攤展售，也於超市販售各式農特產品，並因應不同節日舉辦促銷活動回饋民眾，歡迎市民朋友們過年到農會超市採購年貨，用實惠的價格，購買安心的產品。因應疫情農業局也推出「美味農業得來速」政策，輔導多家農會辦理線上訂購及宅配服務，歡迎多加利用，最後農業局提醒大家，外出購物務必戴上口罩，並保持社交安全距離，做好防疫措施，開心出門，平安回家！

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