新北持家女菜販清晨趕市場　疑自摔「噴飛10M」撞燈桿爆頭亡

記者陳豐德、游宗樺／新北報導

新北市29日清晨5時許一名葉姓女菜販騎著機車，於五股區疏洪一路、疏洪六路路口發生車禍意外。女騎士一早要去賣菜途中疑似自撞護欄，噴飛後頭部撞上約10公尺外的燈桿，由於安全帽脫落，女子頭部重創，送醫後仍宣告不治，家屬接獲消息仍難以置信。

據了解，47歲的葉姓女菜販29日凌晨從住家出發，要前往淡水竹圍的菜市場賣菜，經過五股區疏洪六路與疏洪一路口的越堤道時，因不明原因撞上路邊護欄，人因慣性往前噴飛約10公尺，撞上燈桿後倒地，在地面留下大量鮮血，燈桿座上也有肉屑殘留，所騎機車則噴飛到路中，車殼破裂受損。

▼女菜販的安全帽脫落，頭部撞擊燈桿後破裂送醫不治。（圖／記者游宗樺攝）



警消獲報到場，發現葉女頭部重創，冒出大量鮮血失去生命跡象，立即替她止血，並進行CPR將其送醫搶救，可惜葉女仍因傷重不治。這已是一個禮拜內疏洪道發生的第2起死亡車禍，警方獲報後派員到醫院及現場了解案情，葉女確切事故原因有待後續調查釐清。

家屬接獲消息趕抵醫院，接獲噩耗後相當不捨，並表示葉女負責一家生計，清晨都要從住家騎車到竹圍的菜市場賣菜營生，對於失去至親，家屬至今仍難以接受，希望警方能查明車禍真相。

▼燈桿旁遺留血跡。（圖／記者游宗樺攝）



▼葉女所騎乘的機車前車殼脫落，受損嚴重。（圖／記者游宗樺攝）



▼車禍地點旁4天前才剛發生死亡車禍。（圖／記者游宗樺攝）



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