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kitty穿乳牛裝爆Q！小7最新「三麗鷗醫療口罩」　3款花色下周開賣

▲▼711最新牛年Kitty口罩。（圖／711提供）

▲小7最新下周開賣最新牛年Hello kitty口罩，共有3種花色可選。（圖／711提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

為了迎接即將到來的新年，許多業者陸續推出應景系列口罩，而小7下周將開賣「三麗鷗醫療口罩」最新3款花色，Hello kitty換上乳牛裝還別著紅色大蝴蝶結，可愛程度爆表，而全聯則是推出獨家麻將口罩，過年期間戴上不僅應景還能增添滿滿喜氣。

小7將於2/3起於OPEN POINT APP展開會員專屬「三麗鷗醫療口罩」預購活動，超萌Hello kitty換上乳牛造型搭配繫著金色小鈴鐺的紅色蝴蝶結，或是裝滿金幣的福袋，分為「牛運當頭」、「迎春納福」以及「牛轉乾坤」3款樣式，1盒12片，每款更搭配不同色系耳繩，Hello kitty迷一定要收藏。

▲▼711最新牛年Kitty口罩。（圖／711提供）

▲Hello kitty換上乳牛裝超級Q，每款還會搭配不同色系耳繩。

全聯則是獨家推出「愛貝恩醫用麻將口罩系列」，共有藍、黑、紅3種顏色，再搭配各種麻將圖案，像是筒子、條子等，有趣又充滿喜氣。

▲愛貝恩醫用口罩新年麻將系列。（圖／全聯提供）

家樂福近來也與萊潔合作，獨家推出「法國迷彩口罩」，選用法國經典藍、紅、白配色結合迷彩手繪圖案，再搭配藍色的耳繩，吸睛又時尚，昨（28）日已於全台家樂福量販店開賣，還有盒裝及單入款，每人限購1盒、1包，數量有限，售完為止。

▲萊潔X家樂福推聯名迷彩口罩。（圖／翻攝R&R 萊禮生醫臉書粉專

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