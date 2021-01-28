春節必收「新年麻將口罩」！全聯獨家應景花色限量開賣

▲全聯獨家開賣新春應景、麻將系列口罩。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

為迎接春節來臨，各通路開賣應景系列口罩，而全聯也推出獨家康乃馨醫療口罩新年版、愛貝恩醫用口罩麻將系列，讓消費者送禮自用兩相宜，每款各門市販售數量有限，皆以現場實際貨量為準，售完為止；另也在PXGo! 於1/30～1/31限定2天開賣，搭配黃金年貨日使用PX Pay儲值金支付，單日單卡每滿1,000元送800福利點，最高可享8%回饋。

▲全聯獨家開賣新春應景、麻將系列口罩。（圖／全聯提供）

業者表示，「康乃馨醫療口罩（未滅菌）-新年版（白繽紛花火）」不僅擁有多重防護，可過濾細菌灰塵，且採用不同顏色組成的繽紛花火圖案，質感爆棚，符合新春氛圍，很適合戴上去走春，每盒20片售價190元，卡友再加贈120福利點，線上線下同步。

▲康乃馨醫療口罩（未滅菌）-新年版（白繽紛花火）。（圖／全聯提供）

而「愛貝恩醫用口罩（未滅菌）-新年麻將系列」分別有藍色、黑色、紅色3種可選擇，再搭配各種麻將圖案，包含筒子、條子等，過年期間戴上應景又添喜氣。每盒30片售價皆為285元。

▲愛貝恩醫用口罩（未滅菌）-新年麻將系列。（圖／全聯提供）

另外7-ELEVEN也在OPEN POINT APP推出多款應景新年口罩、防疫新生活口罩心意包等；同步也與三麗鷗家族、OPEN!家族、辛卡米克、卡娜赫拉4大人氣肖像，推出共超過20款的客製化紅包袋、年節賀卡。

▲7-ELEVEN也在OPEN POINT APP推出多款應景新年口罩、防疫新生活口罩心意包等。（圖／記者林育綾攝）

而家樂福近來也與萊潔合作，獨家推出「法國迷彩口罩」，選用法國經典藍、紅、白配色結合迷彩手繪圖案，再搭配藍色的耳繩，吸睛又時尚，今（28）日上午9時30分起於家樂福全台量販店開賣，還有盒裝及單入款，每人限購1盒、1包，數量有限，售完為止，提醒實際數量依各店販售數量為主，購買規定亦同。

▲萊潔X家樂福推聯名迷彩口罩。（圖／翻攝R&R 萊禮生醫臉書粉專）

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