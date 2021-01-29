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判定危樓！舊今日戲院外牆倒塌　工務局複勘...4戶最快傍晚回家

▲▼今日戲院外牆倒塌。（圖／記者吳世龍攝）

▲今日戲院外牆倒塌。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市新興區28日下午驚傳圍牆坍塌！位於八德二路和同愛街的前今日戲院外牆應聲倒下，共有4戶21人受影響。鑑定結果判定「建物有危險之虞」，工務局已命其停止使用，現場29日一早先進行清除和複勘。

▲今日戲院外牆倒坍 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲29日怪手到場處理。（圖／記者洪靖宜攝）

針對前今日戲院外牆倒塌意外，高雄市府工務局29日一早安排專業檢查人員9時進到現場做複檢，該巷道已暫時禁止通行，並且安排人員清理，現場有住戶返家拿降血壓藥和生活必需品，怪手已到場處理，將周邊帷幕牆混泥土清除乾淨，清除完最快傍晚住戶就能回到現場。

▲今日戲院外牆倒坍 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲29日怪手到場處理。（圖／記者洪靖宜攝）

經高雄市建築師公會建築師及土木技師公會技師現場緊急鑑定，其中樑的損壞程度屬輕微，柱的損壞程度只有靠近同愛街35巷側6根有混凝土裂開剝落及鋼筋裸露，依「災害後危險建築物緊急評估表」，由緊急評估人員判定有危險應暫時停止使用，故現場張貼黃單標記。

工務局表示，依建築法第77條第1項規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。工務局立即現場通知管理人停止使用並請儘速改善。後續將立即發文通知所權人限期改善。

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