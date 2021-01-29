結婚10年夫手術休克　老婆留「一句話」出國！結局心碎

記者黃翊婷／新北報導

阿華（化名）2006年3月間在越南與小春（化名）結婚，隨後兩人來台定居，婚後10年他因病進行手術，過程中一度休克，正是需要他人照料的時候，沒想到妻子丟下一句要返鄉探親就離開，至今夫妻倆已經分居2年，他也早已無心繼續等下去，最終選擇向法院訴請離婚，並在今年1月獲判准許。

▲阿華在手術過程中一度休克。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

阿華在判決書中主張，在越南結婚大約兩週，就和小春一起返回台灣辦理結婚登記，之後一起住在新北市某公寓大樓；2016年間他因為十二指腸破裂，進行手術治療一度休克，雖然幸運保住一命，但術後無法正常行走，日常生活需要仰賴他人照料。

阿華表示，2018年5月間小春說要回越南探望母親，時間大約一週，但他等了又等，都沒等到人，這才知道妻子有打電話給哥哥，聲稱要繼續留在越南照顧母親，不回台灣了，「隔年她有回來並到醫院探視我，卻還是表明不願意留下來照顧我，之後我們就沒有再聯絡了。」

▲阿華的日常生活需要他人照料。

回想這段15年的婚姻，夫妻倆已經分隔兩地長達2年，阿華認為兩人的關係已經無可挽回，這才終於放棄，決定訴請離婚。而小春經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明。

新北地院法官調閱小春的出入境資料，確認她在2019年5月間來台探望阿華，之後就沒有再入境，加上阿華離婚的態度堅決，雙方的婚姻關係破綻已深，而且女方的可歸責程度較高，最終裁定准許男方的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。