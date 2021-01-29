黃芳彥曾幫陳水扁試毒！1件西裝搜出破億珠寶「吳淑珍寄放的」

記者周亭瑋／綜合報導

前新光醫院副院長黃芳彥因捲入扁家洗錢案，2008年遭通緝後逃往美國，如今卻舉槍自盡身亡、陳屍車內。回顧當年，黃芳彥涉嫌協助吳淑珍藏匿珠寶及鉅額款項，後來特偵組更從他家中的西裝口袋，搜出高達75件珠寶，總計價值破億元。

▲陳水扁發文哀悼黃芳彥。（圖／記者林敬旻攝、黃重彥提供）

當年，SOGO經營權、國務機要費、海外洗錢多項弊案接連爆出後，黃芳彥針對SOGO案接受檢察官偵訊時，自爆他每周會有1-2次進官邸用餐，也常進出總統府，目的是為了幫總統試毒。不過，有國安人士私下打臉，認為他想轉移焦點，至於是否真的有此舉，因為沒人看到也無法置評。

不僅如此，黃芳彥也涉嫌幫扁家及吳淑珍海外洗錢2.8億，遂於2008年逃亡美國，並透過越洋電話主動供認，有幫扁嫂保管一批珠寶。

▲黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活照曝光。（圖／黃重彥提供）

後來，特偵組搜索黃芳彥住處時，竟在一件西裝口袋中，搜出75件珠寶，包括11顆裸鑽、58件珠寶、及6款名錶，經鑑定裸鑽價值4700多萬元，珠寶則有5500多萬元，光是前兩者就價值破億。

2009年，黃芳彥被特偵組名列「特偵緝字第1號」，但持有綠卡的他極難引渡，更詭異的是，美方主動請我方列出迫切逮捕的逃美通緝犯名單，黃芳彥竟未被列出，於是同年3月18日，特偵組對黃發布通緝，時效至民國123年1月22日。

黃芳彥之所以和扁家建立深厚情誼，得從1985年談起，當時扁嫂吳淑珍出車禍，被送往台大醫院開刀，手術中就是由黃芳彥擔任麻醉醫師，往後吳的復健工作，則是由黃芳彥擔任台大醫院物理治療師的妻子負責。

▲陳水扁夫婦。（圖／翻攝自陳致中臉書）

多年後，黃芳彥歷經大兒子從美返台氣喘急性發作猝死、太太罹患乳癌過世，深深受到打擊；而陳水扁夫婦當時常邀他聚會、吃飯，幫助他走出陰霾，也從此成了莫逆之交。

如今，黃芳彥在他鄉舉槍劃下生命句點，享壽74歲，令人不勝唏噓。此外，加州橘郡警察局法醫辦公室公開資訊指出，黃芳彥遺體已於今天解剖完畢，等候家屬領取。



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