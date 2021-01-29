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台灣首位！盆景如詩畫　周元鵬獲日本小品盆栽協會認證：專業講師

▲台灣盆栽第1人！華菁盆栽園周元鵬　獲日本小品盆栽協會認證講師。（圖／周元鵬提供）

▲台灣盆栽第1人！周元鵬赴日本靜岡苔聖園拜漆畑大雅學藝。（圖／周元鵬提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

盆栽造景就是將一般的樹木縮小化，使其在花盆中呈現自然之美的工藝，也因為結合了自然與藝術，被喻為是「無聲的詩」、「立體的畫」。現年41歲的周元鵬，入行13年，終於在2021年1月初獲得日本小品盆栽協會講師認證，成為台灣盆栽界第一位取得日方認證的講師。

周元鵬拿著這張得來不易的證書，欣喜之情溢於言表，他說，他並不是第一位赴日學習盆景藝術的台灣人，卻可以成為第一位獲得認證的講師，全因為要能忍受日本嚴苛的職人訓練要求並通過檢定，這13年的付出，也算有了代價。

周元鵬因為父親周渭臣開設華菁盆栽園，從小耳濡目染對盆栽產生興趣，退伍後跟著父親周渭臣學藝，深受日本盆栽造景的精緻藝術所吸引，28歲時前往日本靜岡苔聖園拜漆畑大雅學藝，漆畑大雅是日本盆栽大師木村正彥的得意門生。

▲台灣盆栽第1人！華菁盆栽園周元鵬　獲日本小品盆栽協會認證講師。（圖／周元鵬提供）

▲周元鵬為台灣第一位獲得日本小品盆栽協會認證的講師。

獨自在日本學藝的周元鵬，撐過5年的艱難學習過程，通過層層考核，終於拿到日本小品盆栽協會及苔聖園頒發的結業證書，於2013年返台，展開全新階段的盆栽造景技術挑戰。

周元鵬畢業返台至今，這8年當中，透過不斷的創作及學習，參加各式各樣的比賽磨練，拿到超過20幾座的大大小小的獎項的。他說，覺得最有意義的作品，就是父親周渭臣創作了20年、他又花8年接續雕塑樹齡超過百年的黑松，周家父子兩代，花了28年雕塑的作品，在2020年中華盆栽藝術全國總會的華風盆栽展獲得第二名。

周元鵬也因為返台8年，各項比賽的肯定，加上通過論文書審及日本大師推薦，他能在日前通過日本小品盆栽協會檢定，拿到講師認證，拿到日本講師證書，周元鵬說他經常在佔地440 坪的華菁盆栽園來回穿梭，思考著要如何把學得的技術傳承下去。

▲台灣盆栽第1人！華菁盆栽園周元鵬　獲日本小品盆栽協會認證講師。（圖／周元鵬提供）

▲漆畑大雅為日本盆栽大師木村正彥得意門生。

周元鵬想到13年前在日本艱苦的學習過程，周元鵬決定開班收徒，發揚盆景藝術，讓更多對於盆栽有興趣的人能了解日本技藝。雖然華菁盆栽園因為土地重劃必須在年底前搬遷，周元鵬說會盡快找到適合的地點，讓周家父子三十年的盆栽事業，像樹木一樣，繼續成長茁壯。

▲台灣盆栽第1人！華菁盆栽園周元鵬　獲日本小品盆栽協會認證講師。（圖／周元鵬提供）

▲周元鵬與父親周渭臣花28年共同創作的作品「黑松」。

▲台灣盆栽第1人！華菁盆栽園周元鵬　獲日本小品盆栽協會認證講師。（圖／周元鵬提供）

▲周元鵬近年征戰盆栽比賽獲獎無數。

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