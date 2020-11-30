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大媽5天連偷12盆栽！老闆自製「間諜鹿角蕨」神反擊　結局被讚翻

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

在新北市永和區經營寵物用品店的顏姓老闆，近日發現掛在店外的12盆鹿角蕨盆栽接連失竊，他立即報警，並想出「神招」反擊，利用圖畫紙、蠟筆做出假盆栽，沒想到真的釣到女賊，犯案過程也全被監視器拍下，想賴也賴不掉。

紙雕「鹿角蕨」盆栽擒賊 店主PO網網友讚爆（圖／東森新聞）

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▲婦人5天內連偷12盆鹿角蕨。（圖／東森新聞，下同）

顏姓老闆向《東森新聞》表示，第一次發現盆栽不見的時候，是在11月9日，第二次不見的時候是同月13日，竊賊這兩次一共偷走12盆鹿角蕨（第一次8盆、第二次4盆），他氣得馬上報警，並把報案三聯單貼在店外牆壁，下方還註明「偷竊是非常可恥的行為，我們已經報案並沿路追查」，希望竊賊良心發現，趕快把盆栽還回來。

顏姓老闆為了逮住竊賊，想出妙招反擊，用圖畫紙和蠟筆做出紙雕版的「鹿角蕨」盆栽，接著掛上天花板，他每日下班後仍留在店內「站哨」，監看監視器畫面，沒想到竊賊竟然真的再次出現，還自己帶工具來，趁四下無人、夜色昏暗時，把「盆栽」拿下來，後來發現被騙了，又趕緊掛回去。

紙雕「鹿角蕨」盆栽擒賊 店主PO網網友讚爆（圖／東森新聞）

▲老闆在牆上貼出報案三聯單。

「那一天我下來之後，我一看到她，還跟她講說，『阿姨我知道是妳』。」顏姓老闆表示，女賊聽到這句話時似乎嚇了一跳，在車上等了大約4、5分鐘才離開，可惜當時警察尚未到場，無法當場將她逮捕。

不過，婦人偷盆栽的舉動全被監視器拍下，這下就算想賴也賴不掉了。後續查緝工作已交由警方處理，而顏姓老闆這一招「神反擊」在網路上公開後，也被網友們讚翻，「山上一大堆不會自己去採」、「到底為什麼要偷這個啦」、「根本間諜鹿角蕨」、「想要就問店家在哪裡買的，一盆最便宜也才500多元而已，不用貪這個小便宜」。

▼老闆製作的假盆栽。

紙雕「鹿角蕨」盆栽擒賊 店主PO網網友讚爆（圖／東森新聞）

▼婦人偷「假盆栽」的過程全被監視器拍下。

紙雕「鹿角蕨」盆栽擒賊 店主PO網網友讚爆（圖／東森新聞）

紙雕「鹿角蕨」盆栽擒賊 店主PO網網友讚爆（圖／東森新聞）

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