聖誕佳節前　台南就業中心邀剪黏工藝師共譜職涯夢

▲動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，邀請「2020台南美展」傳統工藝類第一名得獎者戴瑋志老師，分享透過斜槓追夢的歷程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「斜槓」已不再是青年的專利，現今社會正邁向高齡化，中高齡求職民眾對於就業市場變化擔憂，如何找尋職能新定位，成為一大挑戰。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，為突破中高齡求職者的既定框架，開發無限潛能，尋找職能新方向，於23日辦理「聖誕節我想來點~職涯探索新體驗」活動。

活動中特別邀請「2020台南美展」傳統工藝類第一名得獎者戴瑋志老師，分享透過斜槓追夢的歷程，如何在職能跨域的時代，挑戰更寬廣多職的人生並教導在場朋友手作聖誕紅剪黏。當天又適逢聖誕佳節前，共邀台南福音堂教會朋友歡唱詩歌為現場求職民眾祈福音，溫馨又開心歡渡聖誕佳節的來臨。

現任關廟區里幹事的戴瑋志老師，很開心的與民眾分享自己的職涯旅程，他說自己雖非創作科系出身，本著自己對台灣鄉土文化的興趣，加入台南市文化資產管理處舉辦的剪黏工作坊，習藝4年多，有幸參加2020年台南美展，能夠獲獎，感到驚喜意外。

另一方面也對當初的選擇更加肯定，除原有本職外，還能把剪黏興趣當副業，並在社區開設剪黏課程，與趣味相投的學員們分享傳統藝術之美，是他最快樂的事，往後還要日益求精，創造更完美的作品，藉此延續剪黏工藝之命脈。並鼓勵在座朋友們，學習永遠都不晚，只要有心定能成事。

現場民眾都是第一次體驗剪黏工藝，透過老師對剪黏的介紹，才瞭解廟宇的建築採用非常多的剪黏工藝，也集合了雕塑、陶瓷、彩繪及鑲嵌等多樣技巧，材料豐富而多樣，教導大家如何欣賞每個匠師設計的作品。除此之外，更對36歲的戴老師，年紀輕輕就擔任里幹事之職讚許外，對他在台灣傳統剪黏認真學習態度感到敬佩。現場陳小姐更覺得今日的剪黏工藝初體驗，不僅是一件小小手作聖誕紅剪黏作品，而是在一件事上的認真及上心，才能成就自己夢想，很開心參與今日的活動。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，後疫情時代來臨，多元經濟模式興起，工作型態大幅改變，面對新興就業趨勢，政府積極推動職涯橫向多元發展，跳脫傳統工作模式，讓庸碌的工作適度結合喜好，選擇擁有多重職業和身分的多元生活，除了擴展個人發展的靈活度，更提升了自我價值，進而獲得多重收入。希望藉由戴老師斜槓人生經驗案例分享，引發求職者共鳴及提升自信心，進而啟發求職民眾開發更多元的職涯發展方向。

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