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台南單車俠穿「GG外套」...一夜連做5壞事　3年前悲劇果然重演了

▲44歲吳姓男子涉嫌連續破壞5部小客車車窗搜刮財物，因穿3年前犯案時所穿外套，被白河警方一眼認出，查出身分而落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲44歲吳姓男子涉嫌連續破壞5部小客車車窗搜刮財物，因穿3年前犯案時所穿外套，被白河警方一眼認出，查出身分而落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名44歲吳姓犯嫌，1月17日夜間先至白河區破壞民眾停於路旁之汽車車窗，行竊車內財物，凌晨3時許，再至東山區以相同手法破壞及行竊車內財物，被害人早上上班時發現車輛遭破壞報警處理，白河警分局成立專案小組調查，從吳嫌衣著一眼認出其身分，循線將他查緝到案，起獲偷竊之行車紀錄器等贓物一批。

▲44歲吳姓男子涉嫌連續破壞5部小客車車窗搜刮財物，因穿3年前犯案時所穿外套，被白河警方一眼認出，查出身分而落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局警方調查，吳姓犯嫌為躲避警方追緝，1月17日晚上9時許，先騎乘機車至白河區，尋找停放於人煙較少且昏暗之道路旁汽車犯案，以螺絲起子破壞2部汽車車窗後，再搜刮車內財物後離去；隔日凌晨3時許至東山區換騎腳踏車，再以相同手法，破壞及行竊3部汽車財物得逞。

▲44歲吳姓男子涉嫌連續破壞5部小客車車窗搜刮財物，因穿3年前犯案時所穿外套，被白河警方一眼認出，查出身分而落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經白河分局東山所黃志賢及白河所陳永旺2位所長團隊合作，共組專案小組調閱案發周邊數10處監視器影像，在數百筆資料以大數據逐一比對中，為專案小組成員之白河警警員林哲弘發現，其中有一可疑人物所穿外套特徵與其3年前偵辦案件中之查緝對象所穿外套相同。經警方多日查訪行蹤，終於在1月22日在其躲藏友人之住處將吳嫌緝捕到案，起獲行車紀錄器、犯案工具及安非他命吸食器等證物。

▲44歲吳姓男子涉嫌連續破壞5部小客車車窗搜刮財物，因穿3年前犯案時所穿外套，被白河警方一眼認出，查出身分而落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲44歲吳姓男子涉嫌連續破壞5部小客車車窗搜刮財物，因穿3年前犯案時所穿外套，被白河警方一眼認出，查出身分而落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查吳嫌1月17日晚上至18日凌晨，總計白河區破壞2部汽車、東山區破壞3部（均打破右前車窗後行竊車內物品），總計得手現金1400元，行車紀錄器2台，全案調查後依涉嫌加重竊盜罪嫌及毒品罪嫌移請台南地檢署偵辦。

▲44歲吳姓男子涉嫌連續破壞5部小客車車窗搜刮財物，因穿3年前犯案時所穿外套，被白河警方一眼認出，查出身分而落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲44歲吳姓男子涉嫌連續破壞5部小客車車窗搜刮財物，因穿3年前犯案時所穿外套，被白河警方一眼認出，查出身分而落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局長陳明宏表示，本案員警團隊合作，且平日深耕轄區，對特定對象動態掌握深入切實，調閱影像後立即「見影知人」展開追緝，迅速偵破送辦以嚇阻再犯，充分展現白河警方之專業能力。同時呼籲民眾，如有相同遭竊情形，可儘速與白河分局偵查隊聯繫（電話：06-6852080）。另年關將屆，白河分局已全面啟動各項讓民眾安心之工作，包括金融機構守望、大額存提款護鈔、舉家外出防竊、護果清山打毒掃賭、住宅防竊等勤務作為，務求「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」，讓大家全家團聚歡度春節。

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