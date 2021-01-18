誣指弒母逆女蔡京京父親殺妻　曾智忠再遭判刑6年定讞

▲弒母逆女蔡京京。其男友曾智忠，在案發後還誣指蔡京京的爸爸殺害妻子。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

犯下殺害母親並狠心棄屍的女子蔡京京，夥同男友曾智忠，狠心殺害母親，並棄屍花蓮外海，2人均遭判無期徒刑定讞。不過案發後2人為了逃避刑責，編纂許多謊言。其中曾智忠在2018年間冒用蔡京京父親的名義，寫下殺害妻子的自白信寄給檢察官，最高法院審理後，18日再依照「誣告罪」將他判刑6年定讞。

蔡京京自幼由外婆帶大，2000年間到紐西蘭求學，遇到大她19歲的英文家教老師曾智忠，2人陷入熱戀。但蔡母陳誼反對交往，斷絕金援，蔡京京窮到超市行竊（另案審理中），向母親借款100萬元遭拒。之後與曾智忠謀議，找化妝師將蔡京京化老妝成蔡母模樣（本案判決），打算到銀行盜領存款，但遭識破失敗。2人財迷心竅，最後在2012年5月間，聯手殺害蔡母，並棄屍花蓮海域。

案發後震驚社會，2人遭捕後，用盡各種方式拖延法院審理程序。2014年間2人還在看守所中登記結婚，曾智忠並在看守所中，多次要求圓房，讓獄方頭痛。弒母案於2016年5月間定讞，2人均遭判無期徒刑確定。

而案發後曾智忠誣指蔡京京的父親蔡金進，才是殺害妻子的兇手，還說蔡男對女而下降頭、逼喝符水，使女兒精神異常，靈魂與肉體無法完全結合，這樣的情形蔡京京在紐西蘭留學時也發生過幾次，所以蔡京京再2012年底遭檢警逮捕時的偵訊筆錄，是在精神狀況嚴重失常下完成。這部份曾智忠、蔡京京最後被以誣告罪，判刑4年定讞。

不過花蓮地檢署在2018年2月間，又收到一份刑事告訴狀與紙條，紙條上撰寫蔡男殺害妻子並棄屍外海的細節，最後還簽名「蔡金進」。但檢警調查後，發現是曾男所為，曾男也在監獄中坦承犯案。案經檢方追加起訴，一二審均判刑6年，全案再上訴第三審，最高法院18日駁回上訴定讞。曾男雖再增加6年刑期，但實際上不發生影響，還是執行他的無期徒刑。