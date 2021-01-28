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刀匪闖台茂洗劫萬寶龍名錶！2櫃姐勇擋去路　他劫小黃砍2運將

▲桃園市林姓男子27日晚間酒後在蘆竹區台茂購物中心專櫃竊取價值34萬元男錶被發覺，竟持美工刀恐嚇女店員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園林男27日晚間酒後在台茂萬寶龍專櫃竊取34萬元男錶被發覺，竟持美工刀恐嚇女店員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子27日晚間酒後到蘆竹區台茂購物中心閒逛，在萬寶龍專櫃佯裝購買男錶，摸走訂價約34萬餘元的NICOLAS RIEUSSEC系列機械表，放入口袋轉身就想走，被女店員察覺後，林男竟持美工刀威嚇，隨後他逃出購物中心企圖搶一台小黃逃逸，遭其他排班小黃司機圍堵，林男劃傷2運將，而蘆竹警方剛好在附近防搶演練，獲報後火速趕往拘捕。

▲桃園市林姓男子27日晚間酒後在蘆竹區台茂購物中心專櫃竊取價值34萬元男用機械錶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園林男27日晚間酒後在台茂萬寶龍專櫃竊取34萬元的NICOLAS RIEUSSEC系列機械表。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，42歲林姓男子27日晚間駕車從新北市新店區來蘆竹區，因心情不佳，將車停在購物中心停車場後，在車上飲酒，之後下車至購物中心閒逛，後來在萬寶龍專櫃前駐足，佯裝要購買一只裡面最貴、市價34萬的男用機械錶，趁女店員不注意之際，放入口袋轉身離去，女店員察覺後上前攔阻，林竟持預藏美工刀揮舞嚇阻。

▲桃園市林姓男子27日晚間酒後在蘆竹區台茂購物中心專櫃竊取價值34萬元男錶被發覺，還企圖搶小黃逃逸遭圍毆海扁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子27日晚間酒後在蘆竹區台茂購物中心專櫃竊取價值34萬元男錶被發覺，還企圖搶小黃逃逸遭圍毆海扁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林男隨後衝出大門，見購物中心外有排班計程車，竟再度持美工刀想將其中一輛小黃開走，卻遭其他排班小黃司機攔阻，林男又企圖再搶另一輛機車逃逸，此時小黃司機將林男圍住，林男持美工刀劃傷2司機，而在附近進行防搶演練的蘆竹警方據報後趕抵，將他壓制在地。

▲桃園市林姓男子27日晚間酒後在台茂購物中心持刀強盜34萬元男錶，還企圖搶小黃逃逸，警方訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子27日晚間酒後在台茂購物中心持刀強盜34萬元男錶，還企圖搶小黃逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林男在偵訊後坦承犯案，辯稱酒後心情不佳才犯案，警方訊後依強盜、傷害等罪嫌移送桃檢偵辦。

►「即日起，我退出老化黨。」

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