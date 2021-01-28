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新竹縣宣佈全面禁止探病　高鐵等170處戶外公共場所大消毒

▲新竹縣宣佈全面禁止探病　高鐵等170處戶外公共場所大消毒。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹縣府今宣布全面禁止探病，並針對170處公共場所進行消毒。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

根據台灣高鐵公司統計，2020年12月新竹站進出人次超過110萬，平均每日有3萬1千多人出入。因應新冠肺炎疫情升溫及春節期間大量國人返鄉過年，新竹縣政府環境保護局消毒大隊於28日前往高鐵新竹站展開預防性消毒，希望保護人口流動過程的健康。環保局同時前往台鐵竹北、新豐、湖口等車站、竹北家樂福賣場戶外空間等進行防疫消毒。衛生局也配合中央疫情指揮中心規定，宣佈新竹縣各大醫院即日起至2月9日，除了3種特殊狀除外，全面禁止探病。

▲新竹縣宣佈全面禁止探病　高鐵等170處戶外公共場所大消毒。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼至即日起至2月9日止，新竹縣轄內醫院禁止探病。

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▲新竹縣宣佈全面禁止探病　高鐵等170處戶外公共場所大消毒。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣政府與13鄉鎮市公所配合行政院環保署指示，於1月22日起陸續針對縣轄人潮較多的15處公有市場、公園、觀光景點、4處大型交通場站、128所國中小學校、大型營業場所…展開消毒作業，統計有170處將進行戶外消毒，截至目前，新竹縣消毒大隊已完成42處場域消毒作業，預計農曆過年前加強大型交通場站及營業場所消毒頻率，讓新竹縣民安心過好年。

另外，衛生局說明了可探病的3種特殊狀況如下
1、病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。
2、急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明的需要。
3、其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。
衛生局提醒民眾進入醫療機構務，務必全程佩 戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生。

▲新竹縣宣佈全面禁止探病　高鐵等170處戶外公共場所大消毒。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲環保局前往台鐵竹北、新豐、湖口等車站、竹北家樂福賣場戶外空間等進行防疫消毒。

同時，考量長者在社區共餐將增加疫情傳播風險，至28日起至2月底，全面暫停共餐，改為送餐及領餐方式辦理，另社區關懷據點在加強防疫下，目前維持運作，將隨時視疫情變化滾動修正。

縣長楊文科呼籲相關營業場所、大眾運輸業、社區管委會落實中央防疫指引，民眾也要加強居家環境消毒，並務必佩戴口罩、勤洗手、隨身攜帶酒精等乾手用品，降低感染風險。

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