秋冬防疫專案入境居家檢疫者逾11萬人　內政部大動員強化防疫

▲內政部動員民政、警政體系強化防疫。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

部桃疫情擴大，流行指揮中心匡列接觸者達5000人，實施居家隔離。對此，內政部於28日的行政院會上報告防疫要點，目前全力動員民政、警政體系，迅速發送居家隔離通知書，對於失聯者比照重大刑案最高規格啟動協尋，自去年12月起截至今年1月27日止，入境居家檢疫人數達11萬餘人，有4萬多人在關懷追蹤中。

內政部表示，中央流行疫情指揮中心自去年12月1日起實施秋冬專案，中央協同地方民政、警政體系執行，截至今年1月27日止，入境須居家檢疫人數達11萬6563人，目前仍有4萬1702人在關懷追蹤中。配合秋冬專案強化實施居家檢疫措施，返台國人和入境者，要確實完成14天的居家檢疫，入境後優先入住集中檢疫場所或防疫旅館，如果在家檢疫須符合一人一戶規定，且檢疫期間不可外出。

內政部指出，由於居家隔離作業均運用智慧科技輔助，因此受居家隔離民眾，如離開居檢地點或把手機關機，告警簡訊將發送至民政、衛生、警政等單位，比照偵辦重大刑案規格啟動協尋機制，並依法移送集中檢疫且裁處高額罰鍰；在居家檢疫14天期滿後，請持續配合7天的自主健康管理，落實戴口罩、勤洗手、避免到公共場所等措施。

內政部也提醒，居家檢疫者需要密切觀察自己的健康情況，有任何身體不適，記得主動撥打防疫專線1922或致電各地方衛生局或通報村（里）幹事等防疫工作人員後，在衛生單位指示下就醫。

內政部強調，春節連續假期即將到來，相當感謝執行防疫工作的境管、警政、民政及社政體系執勤人員持續防疫不打烊，同時也感謝20餘大型宗教團體，為避免相關宗教活動無法落實防疫措施，主動配合政府政策，在連假期間取消或延後相關宗教活動。

最後，內政部再次呼籲，民眾務必配合中央流行疫情指揮中心的指示，在公共場所要記得戴上口罩、勤洗手，做好防疫，如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應主動撥打防疫專線1922，在衛生單位指示下就醫，期盼全體國人及入境者，齊心配合防疫措施，讓疫情對社會、經濟、生活的衝擊減到最低。

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