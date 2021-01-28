柯文哲：陽明山花季、內湖樂活夜櫻季活動全取消　實施人流管制

▲台北市長柯文哲。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

面對部桃群聚感染，台北市27日下午召開防疫會議，討論台北市大型活動防疫對策。台北市長柯文哲表示，內湖樂活夜櫻季、陽明山花季活動都全部取消，但若有人要戴口罩去現場，他們也不會禁止，未來會透過「網路警示」和交管控制把人流控制在一定的量，而他自己的過年拜廟行程也因為疫情關係全取消。

柯文哲28日上午出席「台北犇紅包 好神悠遊付」記者會。針對台北市防疫會議內容，柯文哲說，雖然在疫情期間不活動、不群聚、不飲食是原則，但是像夜櫻季、陽明山花季，總不能說禁止民眾去陽明山上，不過原則上是「活動全部取消」，但如果有人戴口罩去陽明山，「我們也不會禁止。」他們會開始思考如何人流管制，例如透過交管等方式，盡量不要干擾市民生活，可以取消群聚性活動。

▲陽明山花季。（示意圖／公園處提供）

關於人流管制部分，柯文哲補充，現在是陽明山花季，很多住在陽明山上的一年就是賺這幾個月，得在防疫和實際經濟行為中取得平衡點，原則上群聚活動還是得避免，但像陽明山比較空曠的地方，會設計一個「旅遊警示」，過年放假期間會讓每個旅遊景點有警示點，人流太多就會標示成紅區，讓大家知道現場人太多別再去。

柯文哲強調，市府會透過網路警示、交管控制把人流控制在一個程度，雖然不會完美，但大戰略就是這樣，會稍微控制人流。

至於柯文哲過年拜廟行程是否全取消？柯文哲說，拜廟行程目前看起來應該是取消，因為市長一到，大家為了領紅包就站一排、人群聚集，而他也不可能一個一個去丟紅包，所以就取消掉行程。

▲內湖樂活夜櫻季。（示意圖／ETtoday資料照）

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