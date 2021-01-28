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社會 社會焦點 保障人權

等紅燈滑手機罰3千元　駕駛掰儀表反光：警前天沒睡好看錯

記者黃翊婷／新北報導

黃姓男子去年5月31日晚間9時許開車行經新北市新莊區中港路，卻在停等紅燈時被柯姓警員抓包使用手機，事後挨罰3000元罰鍰；他不服提出訴訟並辯稱，警員看到的是汽車儀表板反射光，不是手機。但新北地院法官不採信，日前裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

▲▼儀錶板,油表,汽車,開車。（圖／Pixabay）

▲黃男辯稱警員看到的是儀表板的反射光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

黃男在判決書中主張，事發當時天色昏暗，而且他的汽車隔熱紙很黑，警員看到的應該是儀表板的反射光，卻誤以為是在使用手機，當下因為趕時間，沒有多加爭執，簽完名隨即離開。

「警察也是人，也有可能前一天沒睡好。」黃男認為，事後曾申訴，得到的回覆是警員有受過專業訓練，在這方面是絕對不會看錯，而且雙方沒有什麼恩怨，沒有必要誣賴，但他無法接受「警員不會看錯」這一點，於是決定提出行政訴訟，希望撤銷罰單。

對此，柯姓警員出庭證稱，當時他行經中港路與建豐街口，發現正在等紅燈的黃男手持行動電話，還做出滑動的動作，這才確定對方手上拿的是手機，不是儀表燈或汽車導航畫面的光。

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

▲警員證稱的確有看到黃男滑手機。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

新北地院法官認為，柯員與黃男當時僅相隔2、3公尺左右，理論上應該可以看得很清楚，況且他不僅是目睹違規並舉發的警員，也願意到院具結證述，擔保證言的可信性，加上受過警方專業職業訓練，對職務上事項的觀察程度及違規事實判斷，自然比一般人更為專注。

法官接著指出，一般車輛的儀表板位置是在駕駛座前方，如果駕駛拿著手機，與儀表板之間還有方向盤這個間隔，警員又是透過駕駛座的車窗玻璃看見，顯然沒有誤判的可能，最終不採信黃男的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

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