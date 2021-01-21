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社會 社會焦點 保障人權

控老婆賣房逼離家！人夫獨養4子女　苦等18年才放生

記者黃翊婷／新北報導

周姓男子指控妻子離家長達18年，不僅在外積欠賭債，還在未經過同意的情況下，將房子出售，導致他和4名子女無家可歸，因此決定提告離婚；次子也證稱，只有在小學時曾接到母親打回來的電話，「她離家之後，我就再也沒有在家裡見過她」。由於周妻經通知皆未到庭，也沒有提出任何聲明反駁，新北地院日前裁准兩人離婚，全案仍可上訴。

▲離婚,監護權,扶養費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲周男控訴妻子拋夫棄子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

周男在判決書中主張，他是在1985年2月間結婚，婚後育有4名子女，妻子卻在2002年6月18日無故離家，至今18年都沒有回來，「我到處尋找，但不論是岳父母或親朋好友，都聯絡不上人。我獨自扶養4名子女，她卻完全不聞不問，根本就是存心拋夫棄子，不顧家庭生計。」

周男接著指控，妻子離家期間在外賭博欠債，經新北地檢署緩起訴處分，但還是經常有不明人士跑來家裡討債，「結婚時，我母親購買一間房子並登記在我名下，她卻在未經過我的同意之下將房子出售，導致我和孩子們無家可歸，每天都活在恐懼之中，憂鬱成疾」，實在是沒有辦法了，這才決定向法院訴請離婚。

兩人的次子也證稱，母親是在他就讀幼稚園時離開的，兄弟姊妹4人是由父親獨力扶養長大，「母親離家後，我沒有在家裡見過她，但曾在小學期間接過電話，打來只是問我在幹嘛，而且久久才接到一次電話，早就忘記次數了」，但他沒有見過有誰上門討債，至今也都一直住在該房子裡，沒有搬過家。

▲▼大樓,公寓,房子,房屋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲周男指控妻子擅自賣掉房子。

而周妻經過合法通知皆未到庭，也沒有出示任何書狀聲明。新北地院法官認為，周妻賭博遭檢方緩起訴的部分是事實，但周男聲稱房子登記在自己名下，實際上卻是在其他人名下，加上次子證稱沒有遇過討債人，也從未搬離住家，他們一家人現在仍住在該房子內，「擅自賣房」這部分顯然有爭議。

法官表示，考量到周妻的確已經離家長達18年，這段期間都是周男獨自扶養子女，想要離婚，妻子卻始終不願出面討論，可見雙方都已無意維持這段婚姻，加上可歸責程度是女方較重，最終裁定准許丈夫的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。

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