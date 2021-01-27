家暴夫嗆給20萬現金才放手　妻苦忍50年！結局心碎

記者黃翊婷／新北報導

陳姓婦人與蔡姓丈夫育有兩子，沒想到對方婚後整日酗酒、家暴，為了年幼的孩子，她選擇忍耐，但過不到2年就受不了，最終夫妻倆分居，整整50年沒有聯繫，她苦等大半輩子都盼不到好的結果，最後終於在今年1月看開，提告訴請離婚獲准。

▲陳婦與丈夫已有50年未曾聯繫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

陳婦在判決書中提到，和丈夫是在1966年1月結婚，婚後育有兩子，然而丈夫完全不管家庭責任，也不改遊手好閒的個性，從不幫忙分擔家庭生活費用，還整日酗酒，幾乎天天都是酩酊大醉的狀態，酒後也會對她拳腳相向。

陳婦無奈表示，當時考量到孩子還年幼，不想讓他們面對家庭破碎，所以選擇默默隱忍，身體、精神都遭受莫大的痛苦，直到1967、1968年間實在是忍不下去了，將孩子交由父母照顧後，隨即從丈夫身邊逃離，「分居初期，我有試著和他協議離婚，但他一看我就會施以暴力，並表示除非給他20萬元現金，才肯離婚。」

▲陳婦曾想為了孩子忍受丈夫的暴行。

因為害怕又遭家暴，陳婦只能繼續分居，期間丈夫完全不聞不問，夫妻倆就這樣整整50年間都沒有聯繫，她一直等到今年1月才終於看開一切，決定向法院訴請離婚。

由於蔡男經過合法通知皆未到庭，也沒有出示任何書狀聲明。新北地院法官認為，陳婦與丈夫分居多年、未有聯繫，這部分有外甥女的證詞為證，考量到兩人都沒有繼續維持婚姻關係的意願，加上可歸責程度是男方較重，最終裁定准許她的請求，為這段「空窗50年」的婚姻寫下句點。

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