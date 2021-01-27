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中女有比台女優質嗎？　內行人曝：福建女「三從四德」溫柔到不行

▲玩樂,正妹,美女,自拍,擺pose示意圖（圖／CFP）

▲中女是否比台女優質，引發許多台灣網友的熱烈討論（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

台男、台女總是抱怨彼此不優質，堪稱是台灣社會最難解的習題，就有網友在PTT八卦板發文詢問，中女是否比台女好，不但引發了許多網友的討論，還因此釣出一位內行人分析，中國大陸各省女性的特質，其實大不相同，其中福建的女性甚至還保留了所謂「三從四德」的女性價值觀。

原PO發文表示，聽到別人聊天，談到中國女性的特質，一個說中國女很勢利眼中只有錢，另一個說那是一二線城市，小城或鄉村吃苦耐勞、善良賢淑，但是對方卻又反駁說文革後這種女生少見了，所以中國女跟台女比起來誰比較優質？

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對此有一位IP在中國的鄉民分析，首先要先理解，中國土地很大、人口很多，所以很難用簡短的說明去陳述這麼龐大的族群，例如湖南有所謂「自古湘女多情」，簡單的說這些人「要你的人，要你的命」，湖南女極度專情，但同時也要求男方極度專一，不過男方的對外在條件的要求也比較少。

四川重慶一帶女子敢愛敢恨，無論身材或性格都非常火辣，一般也不會在意你是否窮，只在意你是否願意打拼，但男方的財產基本都歸她管。

▲玩樂,情侶,男友視角,正妹,美女,自拍,擺pose示意圖（圖／CFP）

▲有網友分析，中國很大，其實各省女性的性格也不太一樣（圖／CFP）

相較於「湖南要命、四川要財」 湖北女則是「要命又要財」，管老公、管家產絕對是一把手，娶了湖北妹子，「你就當自己入贅好了」。

廣東女因為這區域開放得早，性格跟台灣比較像。

福建、潮汕女「三從四德，溫順到你不能想像」。鄉民強調，他曾親眼見到，老婆當場掏十幾萬台幣，帶兄弟去Happy。

▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲還有網友亂入表示，最好的還是日女（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網友在推文中回應表示，「一樣都不會選台男」、「不要跟她們討論政治，表現得遠比台女好」、「不會比較好，中國人沒有民主法治，價值觀天差地遠」、「 日女最好 不用比了」、「城市中女沒台女心機啦，相處過就知道台女真的是世界數一數二討厭的」、「我覺得中女嗓門大，沒氣質，在聊天感覺上 日女》台女》中女」。

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