5寶爸徹夜清空舊家臭垃圾！滿滿誠意：大型家具我再借貨車來搬

▲遭前房東指控搬走新冰箱卻留嬰兒車及滿地尿布垃圾，台中5寶爸昨日漏夜清理舊家。（圖／讀者提供）



記者游瓊華／台中報導

台中27歲江姓男子「五寶爸」，與年輕妻子生下五個孩子，去年卻因平安夜沒錢讓女兒看病，上網求售嬰兒車籌醫費引發關注。但5寶爸前房東林小姐出面怒控對方搬走卻留下滿屋子裝滿尿布的垃圾，「搬走電視台主播送的冰箱，卻把包著屎尿的尿布、嬰兒推車都丟在舊家！」在媒體報導後，28日一早林小姐表示，5寶爸已經漏夜將房間垃圾載走，只剩大型家具因無貨車無法運載。

前房東林姓小姐說，昨日新聞播出時，五寶爸就再次承諾一定會去清，昨日半夜11點來來回回清到半夜1點左右，大概清了兩間房間的垃圾，但五寶爸也向房東表示，自己只有機車只能先盡量載小型垃圾離開，周末有空會跟老闆借貨車搬運大型家具，包括床墊、沙發等。林小姐也強調，「只要他願意清，我都願意給時間！」

林小姐昨日痛批，五寶爸搬走後留下滿屋子垃圾，食物、尿布放了半個多月，整個房子臭氣沖天，鑰匙也沒歸還，她數度連繫五寶爸要求將房子清乾淨，但五寶爸先說孩子發燒要改期，後來又說孩子燙傷要送醫，各種理由都有，清理的日期也一延再延，她忍無可忍才決定出面爆料。

▲5寶爸前房東昨日控訴，5寶爸一家人口口聲聲對外說要忙著搬家，但實際上留下滿屋子垃圾。（圖／讀者提供）

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