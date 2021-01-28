國際產學聯盟！清華成立五校聯盟　共建科研成果產業化平台



▲清華大學在科技部科研成果產業化平台計畫的支持下，成立清華五校聯盟，27日與政治大學、輔仁大學、逢甲大學、淡江大學簽訂合作意向書。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

清華大學在科技部科研成果產業化平台計畫的支持下，成立清華五校聯盟，27日與政治大學、輔仁大學、逢甲大學、淡江大學簽訂合作意向書，藉由五校專精領域之互補整合，共同組成關鍵技術團隊，推動產業需求導向之產學合作，鏈結國內企業與學研界共同投入前瞻技術研發；並推動不同形式之主題式產學合作，藉以促進科研成果產業化，並進一步擴增校際間研究與教學實質交流。

▲▼清華大學27日與政治大學、輔仁大學、逢甲大學、淡江大學簽訂合作意向書。

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清華大學賀陳校長說，有許多吉祥話都是「五」開頭的，例如五福臨門、五世其昌等。梅園中的梅花也多數都是五瓣。相信五校連心，一定能發揮大成效。

政治大學風險管理與保險學系謝明華教授說，政大與金融業的產學合作已行之有年，因此可以提供金融商管類的合作經驗。他也說，清華研發能量強勁，希望加入聯盟後能促進技術交流，提升政大技術研發能量。

輔大謝邦昌副校長以產學生力軍自喻，藉由聯盟伙伴之典範學習，俾能壯大輔仁之產學與國際鏈結能量，發揮輔大智慧醫療及精準健康之優勢實質回饋聯盟平台。

逢甲大學李秉乾校長表示，逢甲致力於國防、民生等戰略核心產業之成績有目共睹，可成為引介聯盟學校技術資源對接在地企業之利基點，共榮中部區域產業量能。

淡江大學何啟東副校長則以淡江27萬校友作為聯盟平台強力後盾之一，串聯豐沛之業界人脈量能，轉化為實質產學合作，進而引領產業。

清華五校聯盟將致力於產學案源創增、技轉專利維護與推廣、高階人才培育、新創團隊輔導募資等策略服務項目，增益五校聯盟產學服務效益，建立有機發展之網絡社群與系統平台，以達資源共享，物盡其用，由在地聯盟鏈結國際，終致聯盟永續經營之目標。

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