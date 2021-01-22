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輔仁大學與桃園聖保祿醫院簽訂合作意向　資源共享力挺桃園

▲輔仁大學。（圖／輔仁大學提供）

▲輔仁大學與桃園聖保祿醫院簽訂合作意向。（圖／輔仁大學提供）

生活中心／綜合報導

輔仁大學與聖保祿醫院今（1/22）日舉行合作簽約儀式，由輔仁大學江漢聲校長、謝邦昌副校長、林之鼎神父、附設醫院劉志光副院長與聖保祿醫院沈雅蓮院長、呂炳榮首席顧問、劉建志董事長特助、賈蔚副院長、陳志忠副院長、楊誠嘉副院長等人簽署合作意向書合約。

▲輔仁大學。（圖／輔仁大學提供）

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▲雙方將就醫學和醫學相關行政等資源展開交流。（圖／輔仁大學提供）

輔仁大學江漢聲校長表示，未來雙方將就醫學、醫事相關、管理、行政、教學研究等面向，展開學術、技術以及實務上的交流，交流場域的場域甚至可拓展至雙方的附設機構或是相關單位，希望將來的合作可以朝著多元化的方向發展。聖保祿醫院沈雅蓮院長說，聖保祿醫院及輔大醫院在醫療方面已有綠色通道的合作，病人可透過專人協助預約轉診，減少來回看診的辛苦，可達到醫療垂直整合的目標，相信雙邊未來合作後，能夠達到持續強化偏鄉醫療、照顧弱勢族群的目標。

▲輔仁大學。（圖／輔仁大學提供）

▲輔仁大學今天與桃園聖保祿醫院簽署醫療合作，為桃園嚴峻的疫情帶來些許溫暖的陽光。（圖／輔仁大學提供）

輔仁大學今天與桃園聖保祿醫院簽署醫療合作聯盟協議書，為桃園嚴峻的疫情帶來些許溫暖的陽光，兩院正式攜手合作，未來將致力於醫院資源共享、精準健康的維護，精準醫療及精準用藥之研發，盼為病患提供更好的醫療服務，並提升台灣精準醫療的發展。同時為台灣12所天主教醫院的結盟奠下扎實的基礎。

▲輔仁大學。（圖／輔仁大學提供）

▲雙方合作將造福廣大桃園地區的民眾。（圖／輔仁大學提供）

輔仁大學和聖保祿醫院有許多相同的理念，像是都是本著耶穌基督博愛世人的精神，服務身、心、靈受苦之人。相信在雙方更進一步合作、實質交流後能夠造福更多大桃園地區的民眾。並邁向全台灣天主教聯合醫院之路邁進。

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