輔大立起超大聖誕樹！市集「超有愛」日本狐狸站長、萊貓也來了

▲輔仁大學校門口已經豎立起超大聖誕樹。（圖／輔仁大學提供，下同）



記者許展溢／台北報導

聖誕腳步逐漸到來，輔仁大學校門口已經豎立起超大聖誕樹，帶來濃濃的節慶氣氛，校方今（30日）表示，外語學院聖誕市集也熱鬧登場，此次市集主題是「光與愛 Light up Love」在校園光廊中的德芳外語大樓上，點亮"L","O","V","E"四個大字。整個輔仁大學校園也將同時點亮全校聖誕燈飾，宣告今年歡樂聖誕季到來。



輔大聖誕市集今中午開幕，輔大提到，輔大日文系特別發揮創意，邀請來自日本滋賀縣近江鐵道的狐狸站長及靜岡縣伊豆箱根鐵道的萊貓。更加展現聖誕市集的跨文化氛圍，兩個可愛的吉祥物共襄盛舉，與在場師生互動。輔大外語學院的聖誕市集是美食與視覺的饗宴，今年第五度舉辦，市集裡集結了多樣的異國美食外，也有應景的聖誕美食如薑餅、熱紅酒、義大利聖誕麵包Panettone。

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▲學生開心品嘗異國美食 (左一中文系大二石同學、右一中文系大二張同學）。



特別的是，輔大今年聖誕市集首度引入文化融合的新潮流──「聖誕光明節」（Christnukkah），將基督教聖誕節與猶太教光明節一起慶祝，市集裡也將提供傳統食物猶太甜甜圈、薯餅，中文系大二的張同學買了份猶太甜甜圈品嘗，感受異國美食風味，她對於聖誕市集的印象就是有很多好吃的東西，每年都會來逛逛，覺得很開心。



輔大指出，聖誕市集不只是吃吃喝喝，市集裡有主辦單位特別精心挑選藝術作品展現於寰宇廳藝術走道上，一面牆呈現光明節點九臂台蠟燭的習俗，另一面牆呈現唱聖誕歌曲時的喜悅。德芳大樓寰宇廳還有窗貼則展現四幅和兩個節慶相關的名畫，都值得用心細細品嚐。

▲▼輔大外語學院聖誕市集登場 。





另外，今年輔大聖誕市集持續提供AR遊戲，讓大家搭上人文科技列車。在寰宇廳藝術走道牆面上透過手機掃描QR code，就可以在手機、電腦上看到學生設計的AR遊戲；也可以由Merge Cube魔方觀賞，進而瞭解名畫意義、光明節的由來、與節慶相關的食物，以及作英文的小測驗。想要過一個不一樣的聖誕佳節的朋友們，不要錯過今起在輔大外語學院為期一週的聖誕市集和之後的線上市集。