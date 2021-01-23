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「台中女麗購」前進霧峰　10萬禮金得主狂喜高喊：繼續買下去！

▲台中女麗購前進霧峰，10萬元禮金得主柯小姐狂喜高喊「繼續買下去」。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中女麗購前進霧峰樹仁商圈，吸引大批在地居民前往共襄盛舉。（圖／記者游瓊華攝，以下同）

記者游瓊華／台中報導

引起民眾熱烈參與的台中女麗購活動，自去年12月9日舉辦至今邁入第六週，經發局23日前進霧峰舉辦「霧峰GOGO購」活動，活動最高潮莫過於副市長令狐榮達抽出女麗購10萬元禮金得主，由家住北屯區的柯小姐獲得，接到電話的柯小姐驚訝地問「真的嗎？真的嗎？」也開心地喊會把這10萬元禮金拿來「繼續買下去！」另一位陳小姐則僅在超商消費600多元，就獲得價值8萬元按摩椅，也成全場焦點。

令狐榮達指出，台中市政府相當重視山、海、屯區發展，這次特別到霧峰福德宮舉辦抽獎活動，今天除了10萬元禮金外，還抽出價值8萬元按摩椅與價值3萬元美妝保養品等大獎。

令狐榮達也提到，活動將到2月6日截止，現已進入倒數階段，不限金額只要到「台中購物節app」登錄發票，合作店家收據，累計滿500元將有機會抽到近百項豐富獎品，最後壓軸有轎車、鑽戒、50兩黃金等大獎，呼籲大家一方面重視防疫，一方面經濟消費活動也要繼續。

今日除了抽獎外，活動也邀請知名歌手葉諾帆開唱，還有夏群雅舞團、藝林舞團精彩演出，經發局長張峯源更以小提琴與江蕙御用薩克斯風大師阿強老師共同合奏，讓現場氣氛嗨翻天。包括台中市議員林碧秀、霧峰區長陳宗祈及市議員蘇柏興服務處代表、霧峰福德宮主委吳伯芳及在地多位里長均到場共襄盛舉。

市議員林碧秀與地方募集豐盛獎品，現場加碼抽出43吋、50吋及65吋電視、多台腳踏車、吸塵器、空氣清淨機與掃地機器人等多項大獎。

經發局表示，歡迎民眾到台中旅遊消費、抽大獎，將有機會抽到10萬元禮金、按摩椅、轎車、鑽戒與50兩黃金等近百項豐富獎品。更多獎項與詳情請見「台中政府經濟發展局」官網https://www.economic.taichung.gov.tw/ 、臉書或「2020台中女麗購」活動官網https://funtaichung.tw/2020womengo。

▲，經發局長張峯源更以小提琴與江蕙御用薩克斯風大師阿強老師共同合奏。（圖／記者游瓊華攝）

▲經發局長張峯源以小提琴與江蕙御用薩克斯風大師阿強老師共同合奏，在場民眾聽得如癡如醉。

▲台中女麗購前進霧峰，10萬元禮金得主柯小姐狂喜高喊「繼續買下去」。（圖／記者游瓊華攝）

▲活動也邀請知名歌手葉諾帆開唱。

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