婚宴尾聲爆衝突「賓客打群架」4人傷　超慘新郎！大喜之日進警局

▲ 台中一對越籍移工婚禮進行到尾聲時，現場賓客突然打了起來 。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者李忠憲、徐愷昕／台中報導

台中市西屯區今（24）日中午發生一起衝突事件！一對越籍移工在東海商圈某婚宴會館舉婚禮時，現場賓客卻因喝太醉起衝突，當場於會場內大打出手，大喜之日瞬間變成大亂鬥。警消獲報後立即派人前往了解，並將受傷的4人送醫。據了解，目前為釐清案情，新郎也已被帶回派出所接受偵訊，全案訊後涉案9人將被依聚眾鬥毆罪嫌移送辦。

▲ 此糾紛一共造成4人受傷送醫，目前新郎也被帶回接受偵訊 。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中一對越南籍移工今日選在西屯區某婚宴會館宴客，沒想到婚禮進行到尾聲時，在場9名賓客疑因敬酒問題起糾紛，下秒竟一言不合打了起來，甚至拿起餐廳內的碗盤、湯匙亂丟砸，導致4人受傷，其中1名25歲男性流鼻血，送醫時意識不清，另20歲男性及36歲女性雖意識清楚，但頭部、四肢皆有外傷。

台中警下午2時許接獲民眾通報稱，有一群外籍移工在打群架，立即派10人5車前往，到場發現店內一片凌亂，酒瓶玻璃碎滿地外地板還留有血跡，將人潮驅散後也迅速將4名傷患分別送至台中榮總及中港澄清醫院治療。

據了解，這對越南新人一共宴客20桌，總計喝掉約40箱（480支）啤酒，目前新郎為了釐清案情已被帶回警局接受偵訊，詳細情形仍在釐清中，台中警則指出，全案訊後將依刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌，將涉案9人（包括送醫4人）移送地檢署嚴辦。

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▲大喜之日變大亂鬥。（圖／記者白珈陽翻攝）