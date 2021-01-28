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全台第二長姓名！他曬15字身分證「台灣之光財神羅伯特歐薩斯」

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲林男改名「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」，希望藉此轉運。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／柯沛辰報導

高雄一名林姓男子感慨2020年太多壞消息，決定在新的一年改名轉運，所以靈機一動取了15字的名字，並在25日曬出身分證。照片曝光後，迅速引發網友熱議，連友人都轉貼大讚「強者我朋友，這個名字夠屌了吧！」

照片中可見，25歲林男將自己的名字改為「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」，總計15字。朋友看完笑瘋，將照片分享到臉書社團「爆廢公社」，再三強調「真實改名非PS後製」。

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不過，15字的長度僅排名全台第二，與參選過嘉義縣長的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」相同。至於目前的紀錄保持人，則屬Youtuber「要投」去年6月改名的「晋瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，長達19字，但因為名字太長，承辦人員還得親自手寫。

網友們看完紛紛表示，「光唸都懶了」、「名字寫完，同學都交卷了」、「領包裹得簽多久」、「老師：罰寫自己名字1000遍！明天交」、「現在都實名制，你會後悔...」、「印鑑是要刻多大顆」、「簡稱；林財伯」、「整張信用卡都是你的英文名字」。

還有人笑說「魔神仔喊你名字都嘴巴打結，想牽都牽不走你」、「掛急診名字還沒寫完，人就掛了」、「先生可以幫我填個問券嗎」、「報告班長！新兵戰士！林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯！請示上廁所！」

其中，甚至有網友依樣畫葫蘆、比誰的名字比較長，「董ＯＯ台北之光女神珍妮佛蘿蔔汁」、「陳ＯＯ嘉義曙光三重恍神妮可基嫚」、「喔羅伯特歐薩斯你攻擊我的村莊」笑翻所有人。

依《姓名條例》第9條規定，若在一間公司、機關、團體或學校，遇有同名同姓者；或與三等親以內直系尊親屬名字完全相同；同一縣市設籍6個月椅上，遇到同名同姓者；與通緝犯姓名相同；被認領、收養時；字義粗俗不雅、音譯過長等原因，得申請改名，一生以3次為限。

▼網友笑翻，開始細數名字太長的「弊病」。（圖／爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

 
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