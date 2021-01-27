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高雄男63瓶汽油「排列火線」...敲門見堂妹驚恐　點火活活燒死她

▲▼ 高雄高分院外觀 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄高分院外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市一名60歲的男子王皇閔去年疑似與堂弟不和爆發扭打，鬧上法院互告傷害，但他心頭恨意難消，事後竟蓄意買30公升汽油分裝，把63瓶汽油瓶堵在堂弟妹臥房門口、陽台，引燃汽油縱火，害死堂妹、堂弟也慘遭嚴重燒傷。高雄地院依殺人罪，判處王皇閔無期徒刑，二審高雄高分院駁回上訴，維持無期徒刑判決。

據悉，王皇閔與堂弟妹是住在隔壁的鄰居，因與堂弟互毆扭打，堂兄弟為傷害案對簿公堂，卻也因此埋下殺機！起訴指出，王皇閔去年2月底、3月初間，先在加油站買30公升汽油，自行分裝成63小瓶，每5、6瓶綁成1袋；接著趁3月5日深夜之際，扛汽油瓶從自家陽台攀爬到堂弟妹家陽台，動手布汽油火線。

檢方調查，王皇閔在堂弟妹家陽台、神明廳、樓梯口都有擺放汽油瓶；他將其中5瓶汽油潑灑在堂弟妹臥房門口、走道上，接著拿電擊棒敲門。他堂妹開門發現異狀，大喊「趕快報警」，但王男仍引燃火勢，堂妹熱休克慘死；堂弟則在驚醒後自行擊破房間窗戶逃生，但全身遭惡火二、三度灼傷，送醫保住一命。

高雄市消防局火調報告指出，該起火災案件屬於人為縱火。不過，王皇閔在偵訊時僅坦承購買汽油，並將汽油潑灑在堂弟妹家中引發火勢，造成堂妹死亡、堂弟受傷，但堅決否認有殺人、縱火意圖。檢方傳喚王皇閔友人，證明他犯案前託付友人「代收房租」、「幫忙照顧老母」，認定他預謀犯案，涉殺人、殺人未遂、侵入住宅等罪嫌，將王皇閔起訴。地院依殺人罪判處王皇閔無期徒刑，今（27）日高分院駁回上訴，二審仍維持無期徒刑的判決。

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