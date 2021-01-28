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嘉義市建國二村地區都更　提報內政部都市計畫委員會審議

▲▼ 嘉義市建國二村地區都市計畫變更案經內政部都市計畫委員會專案小組初步同意 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市建國二村地區都市計畫變更案經內政部都市計畫委員會專案小組初步同意 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市「建國二村」早期為空軍眷村，眷村住戶搬遷至經國新城後，國防部自102年11月15日起歷經3次辦理都市更新開發標售，皆無廠商投標。這處基地面積約9.2960公頃，基地規模完整，東側緊鄰嘉義公園、嘉義市立棒球場、啟明公園、二二八紀念公園串連之綠帶軸線，區位條件佳；周邊道路系統有新生路、啟明路、民族路、大雅路…等道路，交通便利。嘉義市碩果僅存較大規模之基地，卻長期閒置未利用，影響都市發展。

▲▼ 嘉義市建國二村地區都市計畫變更案經內政部都市計畫委員會專案小組初步同意 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市分短期與長期二階段計畫，短期已作為停車空間，滿足市民停車需求，提升土地效率。長期發展計畫，市府刻正檢討都市計畫內容，賦予老舊眷村基地新生命，定位為嘉義市新興商業區，展現多樣化的商業活力，預期引入青少年活動館、電影城、時尚購物街、精品百貨、大型會議婚宴廣場、特色旅館以及國際觀光飯店等，並結合阿里山、林業、KANO等嘉義市特色，使各年齡層之使用者皆有其所屬的空間，活絡整體商業發展，共同創造就業機會、重塑都市機能。

▲▼ 嘉義市建國二村地區都市計畫變更案經內政部都市計畫委員會專案小組初步同意 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市積極推動該案都市計畫變更作業，去年7月8日經都市計畫委員會第135次會議審議通過，同年8月10日函報內政部審議，經內政部召開都市計畫委員會專案小組3次會議審議，今年1月20日獲得專案小組委員初步同意，後續將提報內政部都市計畫委員會審議。

▲▼ 嘉義市建國二村地區都市計畫變更案經內政部都市計畫委員會專案小組初步同意 。（圖／記者翁伊森翻攝）


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