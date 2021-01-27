　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳥友質疑T99黑琵活得好好的為何說死了？　台南市農業局：訊息有誤

▲台南市長黃偉哲等人，一同野放3隻傷癒黑面琵鷺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲等人，一同野放3隻傷癒黑面琵鷺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲1月19日野放3隻傷癒黑面琵鷺，台南市農業局表示，野放的黑琵為T95、T97、T98，而T99搶救後不幸死亡，惟有鳥友質疑，T99黑琵於1月20日由嘉義縣農業局及特生中心成搶救野放，為何會說T99死了？台南市農業局澄清說明指出，T99的確成功野放並未死亡，係訊息有誤願修正。

▲台南市長黃偉哲等人，一同野放3隻傷癒黑面琵鷺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市政府指出，去年來台度冬的黑琵數量有2719隻，已連續7年超過2千隻，而其中在台南就有1744隻，占全台灣的64％，顯見台南是黑琵在台灣的最大棲息覓食場所，也代表台南在棲地的優化逐漸顯現出效果，台南市長黃偉哲、議員王錦德、野鳥學會與特生中心等保育人員，1月19日一同野放3隻傷癒黑面琵鷺。

台南市長黃偉哲表示，樂見來台灣度冬的黑面琵鷺族群、數量愈見增長，除了台南之外，於嘉義布袋、高雄茄萣、甚至從台灣的西海岸沿至宜蘭都有黑面琵鷺的蹤跡，日後台南也會持續改善黑面琵鷺棲地的經營與黑面琵鷺，未來更希望台灣成為黑琵的西伯利亞原生地外，最重要的落腳據點之一，黃偉哲感謝各界參與救援人員與組織對生態保育的熱心善意

台南市政府農業局表示，去年12月中旬，台江國家公園管理處志工於安南區的魚塭發現1隻黑面琵鷺中毒，經送醫施打抗血清藥劑，已恢復行動力及覓食能力，繫上T95腳環後送農委會特有生物研究保育中心進行野外飛行訓練。

▲台南市長黃偉哲等人，一同野放3隻傷癒黑面琵鷺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

後於今年1月初，陸續在該地點，發現活動力弱無法飛行的3隻黑面琵鷺，亦經民眾通報台南市野鳥學會保育志工下灘搶救送醫，判斷恢復活動力及覓食能力後分別繫上T97、T98、T99腳環，遺憾編號T99的黑面琵鷺後來病情急轉直下，不幸於1月12日死亡。

惟有鳥友質疑指出，1月7日有民眾在嘉義布袋九區鹽場發現1隻黑面琵鷺無法飛行，並立即通報嘉義縣農業處畜產保育科後，送到特有生物研究保育中心野生動物急救站治療，獸醫研判為肉毒桿菌中毒，並施打抗毒素血清，在經過特生中心將近2個禮拜的細心照顧後，這隻黑面琵鷺已經能夠自行捕魚和走路飛行，恢復狀況良好，選擇於1月20日進行野放，並為牠繫上腳環，右腳為藍環編號T99，左腳為白綠藍三色色環，嘉義縣政府表示，若是研究人員及民眾目擊牠在野外出現時可以進行回報，此外，也背上了太陽能發報器以利遷徙路線追蹤，希望T99黑琵可以健健康康，與牠的黑琵同伴一起在布袋鹽田濕地度冬和生活。並以此質疑台南市政府為何會說T99已死亡？

對此台南市農業局27日傍晚指出，經查T99的確是嘉義成功搶救野放的黑琵，當時台南市搶救4隻黑琵，原本規劃成功野放時編號為T95、T97、T98、T99（T96為高雄茄萣成功救援野放之黑琵），但預定编號T99的黑琵最後仍不幸死亡，所以實際上並未編入T99，所以T99為嘉縣成功野放之黑琵沒錯，鳥友質疑的T99並非同1隻，原發布訊息有誤願更正。


台南市農業局指出，傷鳥皆於在安南區府安路七段附近魚塭被發現，經統計前後共發現5隻傷鳥，最後救癒了3隻；傷鳥們經慈愛醫院醫治及台南市野鳥學會志工細心照料，且經獸醫師評估確認可以回歸族群生活後，才於19日安排T95、T97與T98一起於四草野生動物保護區A2區進行野放。農業局並強調，因天氣轉冷且乾旱，黑面琵鷺誤食死魚感染肉毒桿菌毒素的機會增加，民眾如果發現有黑面琵鷺活動力弱、無法飛行，甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等感染肉毒桿菌毒素特徵，請立即通報台南市政府農業局（電話06-6321731），或下灘搶救送往慈愛動物醫院，爭取救援及救治時間，以大幅提高黑面琵鷺存活機率。

4種香氣可選：四月花香/白茉莉/白麝香/玫瑰香水

ET快訊
被爆跟連勝武小三是閨蜜「陪富豪遊歐洲」　賴薇如回應了
快訊／自強號桃園驚傳死傷事故　南下北上列車單線行車
5寶爸搬家留滿屋垃圾還控「被恐嚇」　前房東大嘆：切心
印度神童才剛說「將有災難發生」　他預言：除夕前後是關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台鐵自強號桃園驚傳「落軌死傷事故」　列車進站撞上侵入行人

陳吉仲嗆國台辦「是否搞錯了什麼？」　酸大陸地大物博有許多強項

台南最美的風景　暖心飲料業者送愛給醫護加油打氣！

15hrs暴跌10°C！冷氣團南衝抵台「返冬冰3天」　再現0°C霜凍

中女有比台女優質嗎？　內行人曝：福建女「三從四德」溫柔到不行

鳥友質疑T99黑琵活得好好的為何說死了？　台南市農業局：訊息有誤

大陸禁台灣肉品輸入　網嗆：是不是又被獨立了

追查案889、890感染源！部桃213名醫護採血驗抗體

配合中央防疫需求　台南市政府宣布2021台灣國際蘭展停辦

入境人數明起降至千人以下！陳時中：春節檢疫難關已過

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

林心如大讚霍建華「神隊友」　狂被女兒催生Baby...妙回：自己生！

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

快訊／台鐵自強號桃園驚傳「落軌死傷事故」　列車進站撞上侵入行人

陳吉仲嗆國台辦「是否搞錯了什麼？」　酸大陸地大物博有許多強項

台南最美的風景　暖心飲料業者送愛給醫護加油打氣！

15hrs暴跌10°C！冷氣團南衝抵台「返冬冰3天」　再現0°C霜凍

中女有比台女優質嗎？　內行人曝：福建女「三從四德」溫柔到不行

鳥友質疑T99黑琵活得好好的為何說死了？　台南市農業局：訊息有誤

大陸禁台灣肉品輸入　網嗆：是不是又被獨立了

追查案889、890感染源！部桃213名醫護採血驗抗體

配合中央防疫需求　台南市政府宣布2021台灣國際蘭展停辦

入境人數明起降至千人以下！陳時中：春節檢疫難關已過

「竹聯幫頭號殺手」浪子回頭！阿布入戲「砍人成殘廢」

快訊／台鐵自強號桃園驚傳「落軌死傷事故」　列車進站撞上侵入行人

陳吉仲嗆國台辦「是否搞錯了什麼？」　酸大陸地大物博有許多強項

「三三化學兵群」上校指揮官率化學兵消毒　錯過兒子出生不後悔

當桃猿女團長臉書IG被灌爆　壯壯明晚直播說分明

被爆跟連勝武小三是閨蜜「陪富豪遊歐洲」　賴薇如：一路都是AA！

台南最美的風景　暖心飲料業者送愛給醫護加油打氣！

誰下令和平封院？　他翻出2003年新聞：民進黨公然歪曲歷史

15hrs暴跌10°C！冷氣團南衝抵台「返冬冰3天」　再現0°C霜凍

中女有比台女優質嗎？　內行人曝：福建女「三從四德」溫柔到不行

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

柯文哲令「破千例停班停課」　陳時中回應

尾牙抽中8800元！她「一動作」獎金沒了

北捷手扶梯站左邊挨罵　女醫神回11字

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

學測被蜜袋鼯爬上身！女學生高EQ回應了

還有寒流？　彭啟明曝「過年天氣」：大家可以準備一下

夫偷藏保險套！人妻開電腦崩潰：偷吃大嫂

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

婚宴延期討17萬食材費　桃園餐廳：未索全額38萬

部桃感染成「超級傳播事件」　慘釀6破口淪全院封鎖

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

更多熱門

相關新聞

防疫需求2021台灣國際蘭展停辦

防疫需求2021台灣國際蘭展停辦

受衛生福利部桃園醫院新冠肺炎群聚擴大，疫情升溫影響，並配合中央流行疫情指揮中心的防疫措施，台南市長黃偉哲27日晚上宣布，原訂3月在台南後壁蘭花生技園區舉辦的2021台灣國際蘭展忍痛停辦。

台南市議會主管為國中生開課！

台南市議會主管為國中生開課！

民進黨台南市黨部發放小英總統春聯福袋

民進黨台南市黨部發放小英總統春聯福袋

台南玉井警緝獲2詐騙車手

台南玉井警緝獲2詐騙車手

刑事小隊長洩密案　律師涉教唆50萬交保

刑事小隊長洩密案　律師涉教唆50萬交保

關鍵字：

T99黑琵台南農業局

讀者迴響

熱門新聞

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

即／曾到部桃看病！18歲少女居家隔離死亡

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

Keanna經紀人改口道歉了

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

點4碗肉燥飯　店家送5碗驚喊有陷阱

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面