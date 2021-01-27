鳥友質疑T99黑琵活得好好的為何說死了？　台南市農業局：訊息有誤

▲台南市長黃偉哲等人，一同野放3隻傷癒黑面琵鷺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲1月19日野放3隻傷癒黑面琵鷺，台南市農業局表示，野放的黑琵為T95、T97、T98，而T99搶救後不幸死亡，惟有鳥友質疑，T99黑琵於1月20日由嘉義縣農業局及特生中心成搶救野放，為何會說T99死了？台南市農業局澄清說明指出，T99的確成功野放並未死亡，係訊息有誤願修正。

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台南市政府指出，去年來台度冬的黑琵數量有2719隻，已連續7年超過2千隻，而其中在台南就有1744隻，占全台灣的64％，顯見台南是黑琵在台灣的最大棲息覓食場所，也代表台南在棲地的優化逐漸顯現出效果，台南市長黃偉哲、議員王錦德、野鳥學會與特生中心等保育人員，1月19日一同野放3隻傷癒黑面琵鷺。

台南市長黃偉哲表示，樂見來台灣度冬的黑面琵鷺族群、數量愈見增長，除了台南之外，於嘉義布袋、高雄茄萣、甚至從台灣的西海岸沿至宜蘭都有黑面琵鷺的蹤跡，日後台南也會持續改善黑面琵鷺棲地的經營與黑面琵鷺，未來更希望台灣成為黑琵的西伯利亞原生地外，最重要的落腳據點之一，黃偉哲感謝各界參與救援人員與組織對生態保育的熱心善意

台南市政府農業局表示，去年12月中旬，台江國家公園管理處志工於安南區的魚塭發現1隻黑面琵鷺中毒，經送醫施打抗血清藥劑，已恢復行動力及覓食能力，繫上T95腳環後送農委會特有生物研究保育中心進行野外飛行訓練。

後於今年1月初，陸續在該地點，發現活動力弱無法飛行的3隻黑面琵鷺，亦經民眾通報台南市野鳥學會保育志工下灘搶救送醫，判斷恢復活動力及覓食能力後分別繫上T97、T98、T99腳環，遺憾編號T99的黑面琵鷺後來病情急轉直下，不幸於1月12日死亡。

惟有鳥友質疑指出，1月7日有民眾在嘉義布袋九區鹽場發現1隻黑面琵鷺無法飛行，並立即通報嘉義縣農業處畜產保育科後，送到特有生物研究保育中心野生動物急救站治療，獸醫研判為肉毒桿菌中毒，並施打抗毒素血清，在經過特生中心將近2個禮拜的細心照顧後，這隻黑面琵鷺已經能夠自行捕魚和走路飛行，恢復狀況良好，選擇於1月20日進行野放，並為牠繫上腳環，右腳為藍環編號T99，左腳為白綠藍三色色環，嘉義縣政府表示，若是研究人員及民眾目擊牠在野外出現時可以進行回報，此外，也背上了太陽能發報器以利遷徙路線追蹤，希望T99黑琵可以健健康康，與牠的黑琵同伴一起在布袋鹽田濕地度冬和生活。並以此質疑台南市政府為何會說T99已死亡？

對此台南市農業局27日傍晚指出，經查T99的確是嘉義成功搶救野放的黑琵，當時台南市搶救4隻黑琵，原本規劃成功野放時編號為T95、T97、T98、T99（T96為高雄茄萣成功救援野放之黑琵），但預定编號T99的黑琵最後仍不幸死亡，所以實際上並未編入T99，所以T99為嘉縣成功野放之黑琵沒錯，鳥友質疑的T99並非同1隻，原發布訊息有誤願更正。



台南市農業局指出，傷鳥皆於在安南區府安路七段附近魚塭被發現，經統計前後共發現5隻傷鳥，最後救癒了3隻；傷鳥們經慈愛醫院醫治及台南市野鳥學會志工細心照料，且經獸醫師評估確認可以回歸族群生活後，才於19日安排T95、T97與T98一起於四草野生動物保護區A2區進行野放。農業局並強調，因天氣轉冷且乾旱，黑面琵鷺誤食死魚感染肉毒桿菌毒素的機會增加，民眾如果發現有黑面琵鷺活動力弱、無法飛行，甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等感染肉毒桿菌毒素特徵，請立即通報台南市政府農業局（電話06-6321731），或下灘搶救送往慈愛動物醫院，爭取救援及救治時間，以大幅提高黑面琵鷺存活機率。

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