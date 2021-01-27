第一線醫護收到「500個鳳梨酥」傻眼！慘回5字千人笑瘋：一定尖叫

▲部桃醫護開箱驚見「500個鳳梨酥」...（圖／翻攝自臉書／部桃醫院）

記者柯沛辰／綜合報導

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，許多熱心民眾近日紛紛捐贈物資，替第一線醫護加油打氣，而部桃也會不時在粉專貼出照片，感謝各界送暖。其中，新店一名黃姓男子26日熱心送上500個「鳳梨酥」，無心觸碰諧音禁忌，讓網友哭笑不得，迅即引發熱議。

黃姓民眾在卡片上親切寫下，「敬愛的醫護團隊：沒有您們的負重前行，就沒有我們的歲月靜好！萬分感謝大家，辛苦了～～茲分享元氣大增+揚眉吐氣的鳳梨酥500個，與您一起加油！祈祝平安健康！」

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照片中可見，2大箱的鳳梨酥心意十足，配上貼心字卡，本該相當暖心，但醫院、警消等行業最怕「旺」（意味病人、案件量暴增），所以部桃小編似乎也哭笑不得，僅在文內標註捐贈者姓名、地點，以示感謝，未多作發言。

▲相較其他篇感謝文，這次醫院小編只回了「地名+人名」5個字，以表謝意。（圖／翻攝自臉書／部桃醫院）

許多網友看完笑說，「彷彿聽到醫護拆開之後的尖叫聲…」、「有夠氣，不知道醫院不能收鳳梨酥嗎XD」、「有愛心很棒，但下次要作功課啦」、「這是要從年頭旺到年尾嗎」、「部桃人員只能自我安慰不知者無罪了」、「是不是跟部桃有過醫療糾紛XDDDD」、「好好笑，其他的圖都是寫某某單位捐贈ＯＯＯ，只有這個是地名+人名，感覺小編敢怒不敢言」。

其中，有人好奇「等等，醫院不是講求科學的地方嗎？」但其他人紛紛留言，「你不知道電子廠的機器都是綠色乖乖嗎」、「五百五波比」、「做科學研究的也會迷信，在儀器上擺乖乖」、「其實這些地方都超迷信的」、「寧可信其有」、「當年我在某電子廠，上億機台開機畫面是地藏王菩薩」、「在科學還沒能到達的地方，有些事屢試不爽！」掀起熱議。

▼網友們哭笑不得，「有種開箱看見炸彈的感覺」。（圖／翻攝自臉書）