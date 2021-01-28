　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

部桃爆發離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

▲衛生福利部桃園醫院今（20）撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲部桃群聚案已連續3天未增加確診病例。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔子柔／綜合報導

部桃群聚案爆發後，不少人發聲「挺醫護」，但部桃的清潔人員也飽受外界歧視，有1/6的人力難以忍耐提出離職，更透露鄰近的企業雖然常給部桃送餐，但對於自家和部桃有接觸的員工卻是要求留職停薪或離職。

根據《聯合報》報導，部桃一名50多歲清潔人員向其主管解釋，她離職不是因為怕病毒，是擔心孩子丟了工作，孩子的公司正大規模調查員工足跡，聽到某位員工家屬在部桃上班，就要求離職，讓她兒子擔心地說「你能不能不要再去上班了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名清潔人員指出，這次感染地點就在自己上班的地方，歧視的壓力讓她感到喘不過氣，也透露她提出離職時，另也有3人正在填單，其中有一名年約60歲的同事表示，鄰居找來里長到她家敲門，希望她搬家或不要上班，原本不打算理會，但自己思考後也覺得先離職比較好。

▲部桃醫護人員27日下午提著行李搭乘巴士前往檢疫所隔離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲部桃醫護人員27日下午提著行李搭乘巴士前往檢疫所隔離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

已離職的清潔人員認為，外界總看見醫護的努力，卻忽略底層清潔人員也同樣受到病毒威脅或社會歧視，希望政府或部桃能真正與他們站在同一陣線。

衛福部次長石崇良表示，部桃的獎勵津貼不只針對醫護人員，包括醫事人員、清潔人員也涵蓋在內，由醫院統一核發。

ET快訊
西門町「假摔姐」大馬路擁抱Volvo！極品演技震撼千人　影片
全台第二長姓名！他曬15字身分證「台灣之光財神羅伯特歐薩斯」
起風了！強冷氣團今襲越晚越冷探7℃　「全台降溫時刻」出爐
Fed不調息科技股領跌　美股道瓊重挫633點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

99XD請加速！雪隧路隊長時速40、車距150米　9字公告網笑翻

軍人沒空回家　每月給7萬當補償！嫩妻2年後盜領3800萬跑路

北捷手扶梯站左邊拒讓「美女醫大戰網友」：不需假掰喜歡彼此

絕命終結站！國道飛斧砸玻璃　13秒影片曝光「駕駛躲死神」

部桃爆發離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

雪碧整形被罵「老女人」！329字開槓酸民：不為你們爛嘴而活

起風了！強冷氣團今襲越晚越冷探7℃　「全台降溫時刻」出爐

公公「黑暗料理」她一開電鍋尖叫！千人嚇：這蛆嗎　釣出一票同好

全台第二長姓名！他曬15字身分證「台灣之光財神羅伯特歐薩斯」

熱心民眾送部桃醫「500鳳梨酥」　大林慈濟醫院實驗破除魔咒

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

「我就要摸」男攤商狂戳女店員腰 她出言反抗！遭嗆：妳鑲金的嗎？

99XD請加速！雪隧路隊長時速40、車距150米　9字公告網笑翻

軍人沒空回家　每月給7萬當補償！嫩妻2年後盜領3800萬跑路

北捷手扶梯站左邊拒讓「美女醫大戰網友」：不需假掰喜歡彼此

絕命終結站！國道飛斧砸玻璃　13秒影片曝光「駕駛躲死神」

部桃爆發離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

雪碧整形被罵「老女人」！329字開槓酸民：不為你們爛嘴而活

起風了！強冷氣團今襲越晚越冷探7℃　「全台降溫時刻」出爐

公公「黑暗料理」她一開電鍋尖叫！千人嚇：這蛆嗎　釣出一票同好

全台第二長姓名！他曬15字身分證「台灣之光財神羅伯特歐薩斯」

熱心民眾送部桃醫「500鳳梨酥」　大林慈濟醫院實驗破除魔咒

林心如驚喜慶生趴「霍建華背後緊抱」！　深夜突放閃：謝謝親愛的

99XD請加速！雪隧路隊長時速40、車距150米　9字公告網笑翻

拜登政府發言人：華為是「不被信任供應商」　對美及盟邦構成威脅

美國務卿上任後首談中國：未來最重要雙邊關係　對抗競爭也能合作

破解「泰達幣」交易平台溢領千萬　4神偷聲押

海爾希宣布懷孕！　曾3度流產「上台前孩子沒了」包尿布忍淚唱歌

軍人沒空回家　每月給7萬當補償！嫩妻2年後盜領3800萬跑路

蓬佩奧卸任首曝光！再談挺台灣　評拜登政府一周表現：令人失望

火車狂叭5聲！18歲男「走鐵軌拍抖音」遭撞飛慘死　掌鏡友嚇傻

面試1招篩選真正人才！　馬斯克親曝「犀利問題」剔除履歷騙子

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

生活熱門新聞

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

醫護收到500個鳳梨酥　慘回5字笑瘋千人

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

強冷氣團今襲越晚越冷探7℃　「全台降溫時刻」出爐

全台第二長姓名　他曬身分證驚呆千人

還有寒流？　彭啟明曝「過年天氣」：大家可以準備一下

公公做黑暗料理　千人嚇瘋：這蛆嗎

民眾送部桃500鳳梨酥惹議　大林慈濟實驗破魔咒

學測被蜜袋鼯爬上身！女學生高EQ回應了

部桃爆發離職潮！員工難忍歧視壓力

柯文哲令「破千例停班停課」　陳時中回應

更多熱門

相關新聞

民眾送部桃500鳳梨酥惹議　大林慈濟實驗破魔咒

民眾送部桃500鳳梨酥惹議　大林慈濟實驗破魔咒

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，許多熱心民眾近日紛紛捐贈物資，替第一線醫護加油打氣，其中一名新店黃姓男子26日熱心送上500個「鳳梨酥」，無心觸碰諧音禁忌，讓網友哭笑不得。不過，過去大林慈濟醫院做過實驗，破除了醫護界的「鳳梨魔咒」。

國軍指揮官率化學兵消毒　錯過兒子出生不後悔

國軍指揮官率化學兵消毒　錯過兒子出生不後悔

民眾捐「500個鳳梨酥」替部桃醫護打氣　賴品妤怕爆

民眾捐「500個鳳梨酥」替部桃醫護打氣　賴品妤怕爆

部桃20醫護搭專車...赴東北角檢疫所！

部桃20醫護搭專車...赴東北角檢疫所！

新北隔離人數新增至160　部桃擴大匡列攀增3482人　

新北隔離人數新增至160　部桃擴大匡列攀增3482人　

關鍵字：

部桃桃園醫院

讀者迴響

熱門新聞

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

馬國畢嗆網友「頭殼壞掉」凌晨道歉了

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面