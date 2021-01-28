部桃爆發離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

▲部桃群聚案已連續3天未增加確診病例。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

部桃群聚案爆發後，不少人發聲「挺醫護」，但部桃的清潔人員也飽受外界歧視，有1/6的人力難以忍耐提出離職，更透露鄰近的企業雖然常給部桃送餐，但對於自家和部桃有接觸的員工卻是要求留職停薪或離職。

根據《聯合報》報導，部桃一名50多歲清潔人員向其主管解釋，她離職不是因為怕病毒，是擔心孩子丟了工作，孩子的公司正大規模調查員工足跡，聽到某位員工家屬在部桃上班，就要求離職，讓她兒子擔心地說「你能不能不要再去上班了」。

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該名清潔人員指出，這次感染地點就在自己上班的地方，歧視的壓力讓她感到喘不過氣，也透露她提出離職時，另也有3人正在填單，其中有一名年約60歲的同事表示，鄰居找來里長到她家敲門，希望她搬家或不要上班，原本不打算理會，但自己思考後也覺得先離職比較好。

▲部桃醫護人員27日下午提著行李搭乘巴士前往檢疫所隔離。（圖／記者沈繼昌翻攝）



已離職的清潔人員認為，外界總看見醫護的努力，卻忽略底層清潔人員也同樣受到病毒威脅或社會歧視，希望政府或部桃能真正與他們站在同一陣線。

衛福部次長石崇良表示，部桃的獎勵津貼不只針對醫護人員，包括醫事人員、清潔人員也涵蓋在內，由醫院統一核發。