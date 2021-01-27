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共機演訓警告台獨！　陸委會批：國台辦恫嚇言論破壞兩岸關係

▲▼陸委會副主委邱垂正1月21日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸國台辦今（27）日指出，解放軍在台海實戰化演練，就是堅決維護國家主權和領土完整，並嚴正警告「台獨」分裂勢力。對此，陸委會晚間回應批評，國台辦的恫嚇言論不僅破壞兩岸關係，也升高了區域緊張，並呼籲北京停止武力挑釁。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣是中國不可分割的一部分。從上世紀40年代末台灣問題因內戰產生以來，我們（大陸）維護國家主權和領土完整的意志和決心一直堅定，從來沒有改變。為了有效應對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂行徑，大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切措施的選項。

針對國台辦的言論及共機不斷擾台，陸委會表達嚴正抗議，並以書面形式回覆說，政府維護台海和平穩定的立場一貫，維護兩岸和平是雙方共同責任，因此呼籲中共當局應勇敢擔當、正確判斷情勢、停止武力挑釁，唯有理性務實處理問題，才能真正促進兩岸關係良性發展。

至於國台辦說要嚴懲「台獨頑固份子」，陸委會表示絕不妥協，中共近期一再以威嚇的錯誤手段、不智之舉傷害兩岸關係及台灣社會，因此正告北京深思熟慮、切勿輕率妄動，「任何刻意挑釁我方底線的言行舉措，將可能造成其無法承受的深遠影響」。

事實上，臉書粉專「台灣西南空域」27日指出，中共軍機運8反潛機、運8遠干機等多架次機型，進入我西南空域，我空軍在空攔截，並於上午9時8分、10時3分、10時28分、10時31分廣播驅離，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度4000公尺的中共軍機注意，你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」根據國防部公開資料，元旦至今已累計65架次共機擾台。

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮主持記者會 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／翻攝 央視）

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