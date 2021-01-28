中港澳外銷量占9成…業者憂「陸禁台豬」受影響　農委會：出口順暢

▲大陸國台辦對台發布豬肉禁令，嚴禁台灣地區生產的或經台灣地區轉運的肉類產品輸入。（圖／記者林悅翻攝）

記者崔至雲／台北報導

中國大陸國台辦日前表示，嚴禁台灣生產及轉運的肉類進口。但根據農委會資料顯示，過去幾年雖然沒有出口生鮮豬肉至大陸，但豬肉加工製品都有輸至大陸，且中港澳一併看待，去年出口量占總量近九成，未來若港澳將跟隨大陸停止輸入，恐怕影響我國肉品輸出。

根據農委會統計數據，2020年台灣出口豬活禽畜種用、非種用、生鮮冷藏肉、冷凍肉、調製肉、肉罐頭等產品，去年出口量總量達4163公噸，前五名為香港2018公噸、澳門1630公噸、日本275公噸、中國大陸57公噸、澳洲53公噸；中港澳三地加起來占總數88%。

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針對該禁令，有業者認為，未來若中港澳三地區應一併看待，禁令應該不只是沒有出口生鮮肉品這麼簡單，加工肉品應都受到影響。

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

對此，陳吉仲表示，對於台灣的豬產業是否會有影響？可以很明白地告訴大家，沒有影響。台灣的豬肉自給率高達9成，所養豬隻絕大部分供應國內使用，尚有不足需要進口。我國的生鮮豬肉完全沒有外銷大陸、豬肉調製品也只有極少量出口大陸的紀錄，以2020年為例，僅有57噸，也就是說，大陸根本就不是台灣豬肉的主力買家，也不是我國豬肉出口的主力目標市場。

防檢局提到，當年大陸不讓台灣肉品輸入，但港澳依舊開放，目前加熱肉品前往港澳也都順暢，且生鮮豬肉從去年7月起已可到澳門，種豬也可輸出香港，國台辦發言會有多大程度影響港澳進口台灣肉品，還需要觀察。

農委會畜牧處處長張經偉表示，對我國調節產銷等狀況，任何國家有貿易需求，兩方要去談准入條件，貿易交往都是應要推動，但這件事本來就是不通，因據了解本來就沒讓台灣肉品過去，而確實有少數生鮮豬肉曾經到澳門，若現在是澳門說不能進去，就一定會有影響。

