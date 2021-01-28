　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中港澳外銷量占9成…業者憂「陸禁台豬」受影響　農委會：出口順暢

▲台南市長黃偉哲率領經發局、衛生局、農業局至賣場視察國產肉品銷售專區，以實際行動力挺國產豬肉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大陸國台辦對台發布豬肉禁令，嚴禁台灣地區生產的或經台灣地區轉運的肉類產品輸入。（圖／記者林悅翻攝）

記者崔至雲／台北報導

中國大陸國台辦日前表示，嚴禁台灣生產及轉運的肉類進口。但根據農委會資料顯示，過去幾年雖然沒有出口生鮮豬肉至大陸，但豬肉加工製品都有輸至大陸，且中港澳一併看待，去年出口量占總量近九成，未來若港澳將跟隨大陸停止輸入，恐怕影響我國肉品輸出。

根據農委會統計數據，2020年台灣出口豬活禽畜種用、非種用、生鮮冷藏肉、冷凍肉、調製肉、肉罐頭等產品，去年出口量總量達4163公噸，前五名為香港2018公噸、澳門1630公噸、日本275公噸、中國大陸57公噸、澳洲53公噸；中港澳三地加起來占總數88%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對該禁令，有業者認為，未來若中港澳三地區應一併看待，禁令應該不只是沒有出口生鮮肉品這麼簡單，加工肉品應都受到影響。

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

對此，陳吉仲表示，對於台灣的豬產業是否會有影響？可以很明白地告訴大家，沒有影響。台灣的豬肉自給率高達9成，所養豬隻絕大部分供應國內使用，尚有不足需要進口。我國的生鮮豬肉完全沒有外銷大陸、豬肉調製品也只有極少量出口大陸的紀錄，以2020年為例，僅有57噸，也就是說，大陸根本就不是台灣豬肉的主力買家，也不是我國豬肉出口的主力目標市場。

防檢局提到，當年大陸不讓台灣肉品輸入，但港澳依舊開放，目前加熱肉品前往港澳也都順暢，且生鮮豬肉從去年7月起已可到澳門，種豬也可輸出香港，國台辦發言會有多大程度影響港澳進口台灣肉品，還需要觀察。

農委會畜牧處處長張經偉表示，對我國調節產銷等狀況，任何國家有貿易需求，兩方要去談准入條件，貿易交往都是應要推動，但這件事本來就是不通，因據了解本來就沒讓台灣肉品過去，而確實有少數生鮮豬肉曾經到澳門，若現在是澳門說不能進去，就一定會有影響。
 

ET快訊
快訊／低溫特報！15縣市10°C↓　越晚越冷
5寶爸小兒子「全身30％二度燙傷」！　住加護病房5天
5寶爸徹夜清空舊家臭垃圾！滿滿誠意：大型家具我再借貨車來搬
快訊／2周都沒休息！　陳時中下午說明疫情最新狀況
周子瑜家遭竊「62張簽名照+專輯11套」！獲利金額曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫院配發口罩「不是MIT」護理師很緊張　莊人祥：為先前戰備庫存

網瘋傳火車不停桃園站　台鐵怒指「假的！」：不避桃、正向防疫

快訊／強烈冷氣團15縣市「10°C↓低溫特報」　午後起越晚越冷

30歲「溜進學餐吃飯」怕丟臉！釣出交大學生曝：中午整團竹科員工

中港澳外銷量占9成…業者憂「陸禁台豬」受影響　農委會：出口順暢

快訊／雙鐵春節防疫措施、部桃綜合大樓採檢清查　陳時中1400說明

過年天氣最新預測「舒適、偏暖、有陽光」　彭啟明點出1隱憂

楊志良「有話要對染疫醫」說：他不一定領情，但我希望他早日康復

國際產學聯盟！清華成立五校聯盟　共建科研成果產業化平台

「看壞」2021年台灣疫情　楊志良：有疫苗可能還是控制不住

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

醫院配發口罩「不是MIT」護理師很緊張　莊人祥：為先前戰備庫存

網瘋傳火車不停桃園站　台鐵怒指「假的！」：不避桃、正向防疫

快訊／強烈冷氣團15縣市「10°C↓低溫特報」　午後起越晚越冷

30歲「溜進學餐吃飯」怕丟臉！釣出交大學生曝：中午整團竹科員工

中港澳外銷量占9成…業者憂「陸禁台豬」受影響　農委會：出口順暢

快訊／雙鐵春節防疫措施、部桃綜合大樓採檢清查　陳時中1400說明

過年天氣最新預測「舒適、偏暖、有陽光」　彭啟明點出1隱憂

楊志良「有話要對染疫醫」說：他不一定領情，但我希望他早日康復

國際產學聯盟！清華成立五校聯盟　共建科研成果產業化平台

「看壞」2021年台灣疫情　楊志良：有疫苗可能還是控制不住

「杏仁哥」扯PO：台灣豬可用瘦肉精！法官1理由裁定免罰

華為人事新調整　余承東接下雲端業務總裁

新北副發言人戴湘儀ft.最美插畫家！揮灑極美「市花」盼熬過疫情

柯文哲：樂活夜櫻季、陽明山花季活動全取消　實施「人流管制」

習近平穿「售價2.8萬羽絨衣」現身！　服裝公司股價猛漲10%

獨／店住混為一談！實登取消「店面」選項　成房價操作大漏洞

陳冠宇好人緣！加盟安永鮮物　羅德隊友、鈴木大地獻祝福

以為自己染新冠！陸男隧道內跳車昏迷　核酸檢測後糗了

醫院配發口罩「不是MIT」護理師很緊張　莊人祥：為先前戰備庫存

男友買百萬車「月繳1萬5」求分攤！她霸氣2舉動...網狂讚：賀逃脫

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

全台第二長姓名　他曬身分證驚呆千人

公公做黑暗料理　千人嚇瘋：這蛆嗎

醫護收到500個鳳梨酥　慘回5字笑瘋千人

5寶爸打臉「愛心氾濫者」！潔哥開譙皮又懶

北捷手扶梯左站拒讓　美女醫大戰網友

強冷氣團今襲越晚越冷探7℃　「全台降溫時刻」出爐

民眾送部桃500鳳梨酥惹議　大林慈濟實驗破魔咒

更多熱門

相關新聞

總統FB挺「這位先生」反擊國台辦！名嘴揭真相

總統FB挺「這位先生」反擊國台辦！名嘴揭真相

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨（27）日稱陳時中為「這位先生」，吸引總統蔡英文在臉書發文回說，陳時中是台灣防疫指揮官，並大讚他和指揮中心表現都很好，「我很支持他們」。不過，名嘴陳揮文對此卻認為，總統回應的層級應該是對應習近平，而非跟國台辦玩梗圖鬥嘴。

國台辦稱共機演訓警告台獨！陸委會回應了

國台辦稱共機演訓警告台獨！陸委會回應了

陳吉仲嗆國台辦「是否搞錯了什麼？」

陳吉仲嗆國台辦「是否搞錯了什麼？」

蔡英文解答國台辦「這位先生」：他是陳時中「我很支持他」

蔡英文解答國台辦「這位先生」：他是陳時中「我很支持他」

公務禁用中國手機！國台辦轟民進黨「恐陸病」

公務禁用中國手機！國台辦轟民進黨「恐陸病」

關鍵字：

中港澳外銷台豬農委會出口國台辦

讀者迴響

熱門新聞

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

馬國畢嗆網友「頭殼壞掉」凌晨道歉了

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

「假摔姐」馬路對決轎車　神演技震驚網友

拜月老買飲料秒遇天菜！呆妹崩潰逃

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面