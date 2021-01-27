2月大女嬰小感冒！吃藥後肚皮「脹得像氣球」　醫曝驚人真相

▲嬰兒生病時，千萬別自行給藥。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

嬰兒若是生病了應立即就醫，切勿自行用藥，以免發生悲劇。小兒科醫師黃瑽寧在節目「醫師好辣」中就分享一案例，一名不到2個月大的女嬰，因生病了家人便給她服用感冒成藥，沒想到女嬰肚子在幾天內腫得像氣球一般，甚至無法排便，讓身旁的人當場嚇壞。

黃瑽寧醫師在節目中分享，一名朋友向他表示「姪女這幾天有點小感冒，可能是被家中小孩傳染的，所以讓她吃了感冒藥，不料肚子在一周內腫脹得像氣球，甚至排便的次數越來越少。」情急之下，才趕緊求助醫師。

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▲女嬰吃感冒藥後，肚子竟越來越大，甚至排便次數越來越少。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲女嬰吃感冒藥後，肚皮竟脹到像氣球。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

從照片（左下）中可見，當時女嬰的肚子像氣球一樣腫脹，隨時會被撐破的感覺。而黃瑽寧在看了家屬提供的藥單後才發現，原來女嬰服用的感冒藥中，有一種「讓腸胃蠕動變慢」的成分，才會有這些副作用。

黃瑽寧告訴對方別擔心，只要住院休息，透過「鼻胃管」將氣體排出，等藥效退了之後，肚子就會消失。他也特別提醒「6個月以下的小朋友，不太需要吃感冒藥，這些感冒藥沒有不好，但難免碰到一些小寶寶，它的反應就特別的劇烈。」