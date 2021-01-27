　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國會警首道歉「失職」　眾院曝初調結果：上級命不准用致命武力

▲▼川普支持者聚集國會大廈，引發暴動。（圖／路透社）

▲川粉國會暴動美國民主史上頭一遭。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國會警察局代理局長於美東時間周二（26日）表示，針對本月6日國會暴動事件的種種失職情況，向美國人表達歉意。這是國會警察在暴動後首次道歉，該起事件起因於時任總統川普，為了阻斷國會民主認證拜登維新總統的程序，在演說中煽動支持者「應該起來戰鬥」，進而引發包括一名國會警察在內的5死暴動事件。

路透社報導，官方詳細列出當天的失職情況，包括情報有衝突、準備與預防不足、單位間的協調動員極度不順暢，並呼籲應改善問責制度和溝通的結構。

根據眾議院撥款委員會的一項聲明，代理局長皮特曼（Yolanda Pittman）表示，「我在此代表國會警察單位致上我最誠摯的道歉」。他說暴動事件中國會警察的表現不但沒有達到自我要求的高標準，也讓人民失望了。

皮特曼表示事後有許多國會警察受創傷後壓力障礙所擾，該起事件造成一名同僚在內的5死結果。

▲▼ 川粉攻佔美國國會。（圖／路透）

▲川粉闖入美國國會自拍、破壞。（圖／路透）

眾議院撥款委員會正就國會暴動事件進行檢視，27日當天不只國會警察出席進行簡報，聯邦調查局（FBI）、國民警衛對等機構也同樣在列。

簡報結束後，擔任眾院撥款委員會主席的民主黨籍眾議員萊恩（Tim Ryan）向媒體表示，國會警察當時收到的上級指令是，「不允許使用致命武力」，因此在面對闖入國會動用暴力和破壞歷史建築的暴徒時，才會導致今天的情況。

「這就是他們收到的直接命令」，萊恩表示當進一步封鎖國會和周遭建築的命令下達時，也沒有徹底執行，「還是有一堆人跑進跑出…整建事情都必須一一檢視。」他強調一系列的調查都還在初步階段，還有許多問題有待解答。

皮特曼和負責守護眾議院這側的中式布洛傑特（ Timothy Blodgett）表示，正在想辦法加強對國會山莊的保護。

ET快訊
Keanna經紀人改口道歉「把妳像爛泥般踩」　她心寒回應了
搭高鐵「隔壁坐帥哥」特務女偷拍送閨蜜　1張照讓4千人驚呆
部桃案838恐成「超級傳播者」　關鍵日曝！商店員工自爆近距離
快訊／北部3縣市大雨！　下波強冷氣團接力「越晚越冷」探9度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國會警首道歉「失職」　眾院曝初調結果：上級命不准用致命武力

高僧寵物狗前世是貴族　300村民捧「古代童照」出席葬禮

保全駭進200人監視器！　偷窺正妹裸體做愛判刑

美國東岸大斷網！　疑「光纖截斷」亞馬遜Google等科技大頭受影響

美重返世衛！　譚德塞任滿後「秘書長人選」角力左右國際公衛政治

英國紀錄片讚台灣！當地學者：這場「戰疫」累積了20年的準備

美日德求援台灣半導體！　彭博：依賴程度已達「危險等級」

熱帶氣旋襲南非「河水暴漲」　克魯格國家公園暫時關閉

拜登普丁首度通話！　「基本同意」延長新戰略武器裁減條約

拜登政府再訂2億劑疫苗！　高級官員：估今夏結束前全美接種

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

「我就要摸」男攤商狂戳女店員腰 她出言反抗！遭嗆：妳鑲金的嗎？

美國會警首道歉「失職」　眾院曝初調結果：上級命不准用致命武力

高僧寵物狗前世是貴族　300村民捧「古代童照」出席葬禮

保全駭進200人監視器！　偷窺正妹裸體做愛判刑

美國東岸大斷網！　疑「光纖截斷」亞馬遜Google等科技大頭受影響

美重返世衛！　譚德塞任滿後「秘書長人選」角力左右國際公衛政治

英國紀錄片讚台灣！當地學者：這場「戰疫」累積了20年的準備

美日德求援台灣半導體！　彭博：依賴程度已達「危險等級」

熱帶氣旋襲南非「河水暴漲」　克魯格國家公園暫時關閉

拜登普丁首度通話！　「基本同意」延長新戰略武器裁減條約

拜登政府再訂2億劑疫苗！　高級官員：估今夏結束前全美接種

口碑女郎爆「板橋半套店」內幕：實際經營者自稱是警察所以不敢講

北捷手扶梯站左邊遭「借過男」飆罵　美女醫霸氣回嗆11字

《全面啟動》艾略特佩吉宣布離婚！　終結3年婚…曝去年就分居

席林獲最高票仍進不了名人堂！　連9年叩關失敗不想再選了

24歲女兒被江水捲走亡　吸血鬼父母強要185萬「給兒買房頭期款」

花蓮富里稻草藝術季2/4登場！！6米大猩猩　還有超Ｑ龍貓公車站

母哭道歉「後悔讓妳讀護理」　她184字勇敢告白：媽媽我從沒想逃

「飆風玫瑰」羅斯離開汽車城？　快艇、尼克積極報價

美國會警首道歉「失職」　眾院曝初調結果：上級命不准用致命武力

簽賭教父陳盈助被抄家！角頭不爽陷害內幕曝　身家竟是隱形首富

貓星人抓電視「主播的逗貓棒」狂撲空牠疑惑...網笑：誤會大了

國際熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

快訊／全球新冠確診超過1億例

帥男想當黑色外星人　整形後遺症曝

美參院高票通過人事案　布林肯出任國務卿

杜特蒂不願公開接種疫苗　超害羞原因曝光

美日德依賴台灣半導體！　彭博：達危險等級

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

英國紀錄片讚台灣防疫！當地學者：準備了20年

即／日本傳「緊急事態宣言」延長至2月底

1年迅速感染1億人！譚德塞嘆：數字會使人麻木

杜特蒂不公開施打疫苗　發言人曝原因

脫北妙齡女慘淪性奴！遭以「裸照」威脅陪睡

美重返世衛！譚德塞任滿「秘書長選舉」是關鍵

英病故數破10萬　首相強生：我負全責

更多熱門

相關新聞

美國東岸大斷網！亞馬遜Google等受影響

美國東岸大斷網！亞馬遜Google等受影響

美東時間周二（26日）午間，美國東岸突然發生廣泛的斷網情形，電信商威訊通訊（Verizon Communications）也包括在內，導致成千上萬的用戶受影響，Google、亞馬遜、Zoom、Slack等大型科技公司也連帶受影響。

美重返世衛！譚德塞任滿「秘書長選舉」是關鍵

美重返世衛！譚德塞任滿「秘書長選舉」是關鍵

美日德依賴台灣半導體！　彭博：達危險等級

美日德依賴台灣半導體！　彭博：達危險等級

美再訂2億劑疫苗！　高級官員：估今夏末全美接種

美再訂2億劑疫苗！　高級官員：估今夏末全美接種

美參院高票通過人事案　布林肯出任國務卿

美參院高票通過人事案　布林肯出任國務卿

關鍵字：

美國國會暴動國會警察川普道歉北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

台北若「1000例本土確診」將停班課

2歲女被母親拉去跳海　溺水身亡

夫偷藏保險套！人妻開電腦崩潰：偷吃大嫂

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

老婆力挺撐過外遇腥聞　球星林泓育低調結束7年婚

鄭爽「把小孩送去領養」證據曝光　張恒爸怒轟

孕婦護理師被爆守體溫站：沒良心

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面