快訊／新北市議員曾煥嘉「涉詐助理費」！　遭檢方聲押禁見

▲新北市議員曾煥嘉 。（圖／翻攝市議會官網）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

國民黨籍新北市議員曾煥嘉涉嫌詐領助理費，新北地檢署昨（26日）上午指揮廉政署偵辦，持法院核發之搜索票前往板橋等地共計8處搜索，並調取助理聘用書、異動表、薪資清冊等相關物證，傳喚被告與證人共22人到案。經檢方訊問後，認為曾煥嘉涉犯貪汙治罪條例「利用職務上機會詐取財物罪」及刑法「使公務員登載不實」等罪，為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，今向法院聲請羈押禁見，其餘人等則以5萬元至10萬不等交保請回。