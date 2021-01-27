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大秀「疫苗接種同意書」　國台辦：台胞在陸接種全自願

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮1月27日主持例行記者會，秀出疫苗接種知情同意書，強調施打疫苗過程全自願。（圖／翻攝CCTV4）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮1月27日主持例行記者會，秀出疫苗接種知情同意書，強調施打疫苗過程全自願。（圖／翻攝CCTV4）

記者陳政錄／綜合報導

面對綠營人士質疑，台商、台胞在大陸接種新冠肺炎疫苗，面臨「半強迫」威脅，大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日罕見秀出「疫苗接種知情同意書」，意在大動作澄清，強調台胞登記接種疫苗過程「全自願」。她並抨擊民進黨用心卑劣，陸方將持續推動疫苗接種工作，實施全民免費、實現應接盡接。

據了解，大陸自去年12月15日起，宣布對「重點人群」全面啟動疫苗接種，且「優先安排人群包括台胞」，諸如廈門、北京市台商協會，均陸續下發通知，登記符合資格的台胞，其新冠肺炎疫苗接種意願，安排施打。

▲▼ 中國國藥集團（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 中國國藥集團（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

面對綠營持續質疑，大陸台胞可能面臨「半強迫」接種，以及陸製疫苗存在副作用、風險，有別於過去的口頭聲明，朱鳳蓮此次加碼拿出黃色的「疫苗接種知情同意書」。她說，「可以給大家看一下，接種疫苗都需要簽一份疫苗接種知情同意書，每一位接種的台胞都會填寫知情同意書來表達個人意願。」

朱鳳蓮表示，目前大陸各地新冠肺炎疫苗的接種工作正在有序實施，對包括大陸同胞在內，符合條件的民眾都做出妥善安排，許多台胞受訪者都表示，「有信心願意盡早接種。」

她說，北京市自1月1日啟動重點人群接種工作，目前已完成190萬人次，對於符合資格的台胞，由北京市台辦協調北京市台協進行安排，「要強調的是，完全是在自願申請同意情況進行」，某些政客、媒體臆測所謂半強迫完全是造謠。

朱鳳蓮說，去年12月15日以來，截至今年1月20日，大陸接種疫苗達1500萬人次，40多個國家提出採用大陸新冠疫苗，有些批准使用，充分證明大陸新冠肺炎疫苗良好安全性；大陸疫苗接種工作有序推進，實施全民免費，實現應接盡接，構建免疫屏障，阻礙新冠傳播，事實勝於雄辯，「民進黨某些媒體汙衊大陸疫苗，用心卑劣。」

至於媒體提問，大陸方面是否會透過「紅十字會」等各種管道，向台灣捐贈疫苗，朱鳳蓮回應，這段期間確實收到很多台胞反映，希望能在台灣接種到大陸疫苗，「但大家都知道，台灣防疫負責人多次表示，不會使用大陸疫苗」，所以在這方面確實存在障礙的，「主要是政治障礙。」

面對台胞在陸接種新冠肺炎疫苗，陸委會發言人邱垂正14日呼籲，在陸台灣民眾一定要審慎評估施打疫苗安全與必要性。「如果國人施打疫苗發生健康受情況，指揮中心依然安排回台醫治的照顧。」
 

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▼黃智賢21日下午在南京接種新冠疫苗。（圖／翻攝自Facebook／黃智賢世界）

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