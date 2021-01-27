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花蓮停車導入智慧化平台更便利　4路段路邊停車格施工管制

▲施工路段及管制停車格示意圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

施工路段及管制停車格示意圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為使民眾可以更快找到可停車的車格，減少尋找停車位而持續繞行的時間並有效降低汽車碳排放量，「花蓮縣智慧停車及導引系統建置計畫」，預計1月28日至2月2日進行施工，除可將花蓮市路邊收費停車格及周遭停車場設置網路連線智慧化管理，並建構智慧停車導引平台。

施工期預計於1月28日（星期四）起至2月2日（星期二）止，預計6天自上午08:00至午夜23:00於花蓮市區道路進行分區路邊停車格感測器埋設工程，若遇雨則順延工作日，施工路段屆時封閉雙向對邊的路邊收費停車格進行管制，該區域車格內請勿停放車輛，以利工程順利進行。用路人行經該路段時依施工告示牌指示行駛並減速慢行注意安全。

施工詳細路段及時程如下：
1. 1/28（四）上午08:00-23:00 中山路（從民國路至中正路段之間）
停車需求請至林森路、中正路邊停車，或至民國路永發東洋停車場、節約街 日月亭停車場停車。
2. 1/29（五）上午8:00-23:00 公園路（從中山路至明禮路段之間）
停車需求請至中華路、中山路路邊停車，或至三民街三民停車場停車。
3. 2/1（一）上午08:00-23:00 中山路（從公園路至重慶路段之間）
停車需求請至中華路、重慶路路邊停車，或福町路P&P停車場停車。
4. 2/2（二）上午8:00-23:00 中山路（從重慶路至南濱路段之間）
停車需求請至重慶路路邊停車，或重慶路東芥東大門停車場停車。

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